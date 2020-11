Foggia ricorda Giovanna Traiano, assassinata nel 2003 dall’ex marito

Foggia, 25 novembre 2020. Stamani, mercoledì 25 novembre, alle ore 10, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i giardini ubicati tra piazza Scaramella e via Salvo D’Acquisto sono stati dedicati alla memoria di Giovanna Traiano, giovane donna foggiana assassinata dall’ex marito nella canonica della chiesa della Beata Maria Vergine il 21 febbraio 2003.

Svoltasi una breve cerimonia in cui hanno partecipato il sindaco di Foggia, Franco Landella, le autorità civili e militari, l’ex presidente della Consulta comunale per le pari opportunità, Ilaria Mari, e il presidente della Commissione consiliare Politiche Sociali, Raffaele di Mauro, che hanno seguito l’iter burocratico per l’intitolazione dei giardini, e il figlio di Giovanna Traiano, Alfredo Traiano.