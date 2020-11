Ginocchio del saltatore: cos’è ed esercizi utili

“Ginocchio del saltatore” è il termine che viene utilizzato per identificare tutte le sindromi di sovraccarico del comparto anteriore del ginocchio, cioè tutte le strutture muscolo-tendinee che ci permettono di estendere la gamba. Tra queste sindromi, la più conosciuta è sicuramente la tendinopatia rotulea, che si manifesta con un forte dolore al ginocchio e che risulta essere particolarmente frequente tra i runner e altri sportivi.

In genere questo intenso dolore al ginocchio è causato da un’infiammazione del tendine della rotula – appunto la tendinopatia rotulea – e compare per lo più alla fine di un allenamento, con una durata che può arrivare anche a qualche ora.

Questo tipo di infiammazione è quindi piuttosto comune tra gli sportivi che praticano attività ad alta forza esplosiva con movimenti quali salti e atterraggi sulle gambe, come la pallavolo, il basket, l’atletica leggera o il calcio; ed è proprio da qui che l’infiammazione prende il nome di “ginocchio del saltatore”.

Tuttavia, la tendinopatia rotulea non colpisce soltanto gli sportivi che praticano gli sport sopracitati. È infatti molto diffusa anche tra i runner, in quanto l’esposizione a traumi ripetuti e continui alle ginocchia durante la corsa può innescare un processo infiammatorio del tendine della rotula e provocare dolore all’articolazione.

Cause e sintomi della tendinopatia rotulea

La tendinopatia rotulea è causata da piccole lesioni del tendine rotuleo, quello che collega la rotula alla tibia, provocate a loro volta da un sovraccarico del ginocchio dovuto ad allenamenti eccessivi, microtraumi ripetuti, corsa su terreni accidentati, finanche al sovrappeso.

Il sintomo principale del “ginocchio del saltatore” è il dolore localizzato sopra e sotto il ginocchio, mentre sintomi più rari sono gonfiore e pelle calda.

In genere l’entità del dolore varia in base alla severità dell’infiammazione e si manifesta a fine allenamento, oppure durante o dopo uno sforzo fisico, fino a diventare, nei casi più gravi, un impedimento nei movimenti che implicano un carico sul ginocchio.

In caso di infiammazione del tendine della rotula, comunque, l’interruzione dell’allenamento e qualche giorno di riposo possono bastare a garantire una guarigione anche rapida della lesione.

Cosa fare in caso di “ginocchio del saltatore”

Per poter accorciare i tempi di guarigione e, soprattutto, per non andare ad aggravare la situazione, in genere occorre intervenire appena inizia a manifestarsi il dolore al tendine.

Come già accennato, occorre rimanere a riposo ed evitare qualunque attività possa stressare ulteriormente l’articolazione infiammata. È possibile inoltre applicare più volte al giorno una borsa di ghiaccio sul ginocchio, almeno fino a quando il dolore non sia scomparso. Solo dopo che il dolore se ne sarà andato del tutto sarà possibile tornare in maniera graduale ad allenarsi.

Se il dolore non scompare entro qualche giorno o si ripresenta dopo aver ricominciato l’allenamento, allora occorrerà effettuare una visita ortopedica che possa accertare la situazione del tendine e prescrivere la terapia appropriata.

Come trattare il “ginocchio del saltatore”

Il trattamento del “ginocchio del saltatore” può essere di due tipi: conservativo o chirurgico.

Il trattamento conservativo prevede l’azione di un fisioterapista che, tramite tecniche di rieducazione motoria e applicazioni di terapie strumentali, opera al fine di ridurre l’infiammazione e favorire la guarigione del tendine.

Per facilitare la riabilitazione e l’attività sportiva, inoltre, viene utilizzato spesso anche il taping sottorotuleo, cioè il ricorso ad appositi nastri che vengono attaccati al ginocchio per alleviare la pressione sull’articolazione. Questo strumento è poi fondamentale per prevenire future ricadute.

Il trattamento chirurgico, invece, viene richiesto solo in caso di fallimento della terapia conservativa per un periodo superiore ai sei mesi, in caso di dolore troppo intenso da impedire l’attività sportiva oppure in caso di rottura sottocutanea.

Esercizi per trattare il “ginocchio del saltatore”

Quando la situazione non sembra essere grave è possibile effettuare alcuni esercizi utili ad alleviare il dolore al ginocchio. Tra questi troviamo:

Utilizzo del foam roller, un attrezzo utile ad alleviare il dolore nella parte frontale della coscia e nel ginocchio. L’esercizio può essere eseguito in due modi: il primo metodo è indicato per alleviare il dolore alla coscia e prevede di mettersi a carponi e distendere la gamba dolorante, dopodiché si deve posizionare la parte frontale della gamba sul foam roller e far “rollare” tutta la coscia sullo strumento lentamente.

Il secondo metodo è indicato per alleviare il dolore al ginocchio. In questo caso, occorre posizionarsi a carponi, portare la gamba in questione in avanti e appoggiare la parte bassa della rotula direttamente sullo strumento. Anche qui si procede con il rollare avanti e indietro la rotula sul foam roller lentamente.

Stretching dei quadricipiti, utile a distendere la parte superiore della gamba.

Per eseguire lo stretching occorre sdraiarsi sul lato opposto della gamba dolorante e piegare leggermente la gamba che sta a terra, così da stabilizzare il bacino. Dopodiché, bisogna procedere prendendo con la mano il piede della gamba dolorante e portandolo verso il sedere. Questo esercizio, se eseguito correttamente, dovrebbe far sentire una sensazione di allungamento nei quadricipiti. Per una corretta esecuzione, è necessario fare attenzione a non inarcare troppo la schiena e mantenere la posizione per almeno un minuto. (NOTA STAMPA)