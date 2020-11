I giovani e la morte al tempo della pandemia

Manfredonia, 25 novembre 2020. E’ difficile parlare della morte quando si è nel pieno della vita. Lo è sempre. Ma lo è ancor più quando si è giovani, in piena adolescenza, dove si guarda più al futuro che al passato. A ciò che non è ancora piuttosto che a ciò che è già stato. A ciò che potrebbe essere e non tanto a ciò che invece potrebbe anche non essere.

Insegnando filosofia al liceo, molto spesso mi ritrovo a dover parlare della morte. Farlo in questi tempi, a dire il vero, a volte è più facile, perché la morte oggi, a causa di questa pandemia, più che mai sembra essere una vicina di casa. È intorno a noi, anche nella nostra città, nei condomini e nei quartieri. Se non addirittura perfino nelle nostre case.

Altre volte lo è un po’ meno per il fatto che gli adolescenti, già provati da quanto sta accadendo, hanno bisogno di essere sollevati e incoraggiati, per essere orientati, e rinfrancati. Ma i fatti non ci aiutano! Le notizie sui contagi e sui decessi ci martellano ogni sera. Sembra un appuntamento fisso. E infatti, è di qualche giorno fa la notizia che un altro picco è stato raggiunto: 853 morti in un giorno solo.

Parlare della morte dopo tanti morti non è facile. E poi diciamola tutta: una cosa è parlare della morte, filosofando, altra cosa è parlare dei morti, specie poi di quelli che conoscevamo in città. Se poi qualcuno ha perso una persona cara, peggio ancora. Eppure farlo è necessario. Non ci si può girare dall’altra parte.

Gli alunni provano emozioni, paure, incertezze, titubanze che, se non sono messe fuori nel modo giusto, in una comunicazione virtuosa e formativa, rischiano di restare ingabbiate dentro di loro. E i ragazzi, se si tengono tutto dengtro, prima o poi scoppiano.

Noi ne abbiamo parlato a scuola. Lo abbiamo fatto durante una lezione, sia in terza liceo, leggendo il Fedone di Platone, sia in quarta leggendo alcuni brani tratti dai Pensieri di Pascal. Proprio un suo aforisma ha dato avvio alla discussione: “Se guardano il loro posto nell’universo, gli uomini si scoprono dunque sospesi su un abisso; ma ugualmente la loro condizione quotidiana, concreta, è in bilico fra il desiderio della felicità e la sua negazione assoluta, la morte”.

Questo abisso ci ha sorpresi. “Prof., sembra adatto a noi” ha esordito Chiara di quarta. “E vero, Prof. – sottolinea Francesca – Mai come in questi giorni anche noi ci sentiamo come sospesi”. Discutendo della morte, ho cominciato a vedere i ragazzi aprirsi, dando nome alle loro emozioni, riuscendo in tal modo a mitigare le proprie paure e quel senso di sconforto che aleggia per ogni dove. “Una cosa che mi ha colpito – ha detto Noemi – è che tutti prestano più attenzione ai numeri che ai nomi. Più ai casi che alle persone, Sembrano tutte orti anonime”. Già! I morti hanno nomi, hanno volti. Hanno storie. Sono biografie indelebili, scie di vite che restano con noi anche dopo la dipartita.

“Non sono numeri, casi statistici, cumuli di cenere da sistemare da qualche parte” ha ribadito Savino. E nel dirlo tutti aspettavano una mia considerazione, come se avessi la soluzione alle loro domande. Ma la morte è indicibile. Nessun maestro la può insegnare. O trovarle un senso.

E allora ci ha pensato Michele a ribadire che: “La morte di chi muore è accanto alla vita di chi vive. I greci, in particolare il filosofo Anassimandro, ci hanno insegnato che la morte fa parte della vita fin dal suo stesso nascere”.

Certo come vengono trattati in questa pandemia i decessi fa pensare. “I morti non si contano, si celebrano – ci teine a precisare Marika. E celebrarli è un modo per renderli quasi immortali, inchiodandoli al ricordo che di loro ci portiamo”. E’ vero! Il ricordo serve a sottrarli all’oblio, a quelle forme di dimenticanza che, pur tuttavia, ci aiutano a guarire il dolore che si prova per la loro dipartita.

“Il problema – dice Enrico – è che questa pandemia rischia di farci abituare a tutto questo”. Abituarsi alla morte può essere pericoloso. Sentire ogni giorno il bollettino di quanti non ce l’hanno fatta, potrebbe risultare dannoso per la nostra salute mentale e per la nostra tenuta sociale.

Ho chiesto loro come è cambiata tra i giovani la percezione della morte in questi mesi. Spesso si muore soli, senza alcuna compagnia o qualche forma di accompagnamento. Senza alcun tipo di conforto.

Ha risposto Dafne dicendo che “La morte non è mai solo individuale. E’ anche e sempre sociale. Nella morte di ognuno, anche se non lo conosciamo, è come se ognuno di noi perdesse qualcosa di suo. E questo non per morire, o smettere di lottare, ma per imparare a vivere. A vivere meglio”.

Eppure i giovani – e non solo loro – vivono come se la morte on ci fisse. Sempre Pascal ha scritto che “Per sfuggire l’angoscia di questa situazione lacerata gli uomini hanno due possibilità. La prima è non pensarci, distrarsi, lasciarsi afferrare e trascinare dalle circostanze. È però una strada senza uscita: al fondo si trova soltanto, inevitabilmente, la noia, che è la conseguenza e il segno della rinuncia a ciò che è profondamente umano”.

La domanda l’ha posta meglio Alessia, chiedendo a tutti: “Come non si fa a pensare alla morte con tutto quello che ci sta accadendo intorno?”

Ci ha pensato Gaia a darci un ottimo suggerimento, facendo sua la lezione di Pascal: “Allora proviamo a vivere la vita che avrebbero voluto ancora vivere loro!! I giovani spesso giocano con la morte perché non l’hanno mai incontrata. Ma noi in questi giorni la sentiamo vicina a noi. Troppo vicina. E questo ci sta insegnando ad apprezzare di più la vita. A renderla meno vuota e banale”.

Quindi – faccio io – la morte degli altri ci responsabilizza. Impreziosisce il tempo che ci è dato. Per ospitare in esso anche loro che non ci sono più. Forse è questo il modo migliore per ricordarli. Per onorarli. Per celebrarli. Dare senso ai nostri giorni. Cominciando dalle piccole cose.

E non guardando loro che non ci sono più, ma guardando coloro che ci sono rimasti accanto. Per prenderci cura gli uni degli altri. Se la morte ci distanzia da chi non c’è più, ecco che però ci approssima a chi è ancora qui accanto a noi. Amare le persone care anche per i giorni in cui non ci saranno più.

Ma ecco che la lezione è finita. Abbiamo parlato della morte (anche se attraverso un computer come la didattica a distanza impone), ma in fondo abbiamo finito per raccontarci il miracolo della vita.

Ora sappiamo che nulla è scontato. Che nulla è ovvio. Che gioca con la morte solo chi non hai mai incontrato la vita. E allora anche chi in questi giorni lotta per salvare vite ci racconta questo immenso dono che è la vita.

E ora so che i miei ragazzi sono pronti per partire. Per uscire da questo labirinto. E se il futuro sono loro, sono certo che la morte, quando verrà, mi farà meno paura. Perché quando verrà, anche se ci porterà via tutto, non potrà toglierci ciò che abbiamo dato, perché ciò che abbiamo donato si trova già presso le persone che abbiamo amato.