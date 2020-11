Manfredonia, “Il Collegio”: Giulia “I Supporter sono i miei piccoli Caciocavalli”

Manfredonia, 25/11/2020 – Tra le protagoniste più amate della quinta edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 che quest’anno ha catapultato gli alunni nel 1992, c’è Giulia Maria Scarano. Pugliese doc, nata a Manfredonia in provincia di Foggia, la Scarano ha 14 anni ed è una vera e propria esplosione di vitalità. Giulia ha una personalità unica, adora la moda e ha ammesso di amare i capi di abbigliamento eccentrici e vistosi, anche se da grande sogna di diventare un medico chirurgo.

Dopo l’intervista al noto giornale Tv Sorrisi & Canzoni ieri è stato il turno di Coming Soon, famosissimo sito di notizie sul Mondo del cinema e spettacolo in genere, al quale ha rilasciato dichiarazioni “in esclusiva”: “I Supporter sono i miei piccoli Caciocavalli”.

Sei tra i protagonisti de Il Collegio più amati, soprattutto dal popolo del web. Che effetto ti ha fatto scoprire di avere supporter? Quale è stato invece l’impatto con gli haters?

L’ impatto con i Support è magnifico, li amo tutti, sono i miei piccoli caciocavalli. Per quanto riguarda gli Haters, adoro anche loro, perché comunque perdono tempo della loro vita per scrivermi, loro sono i miei scaldatelli! (ride ndr.)

Nella puntata de “Il Collegio” di ieri Giulia non è stata allontanata come molti indizi facevano presagire ma ci è andata molto vicino: passa dal “Limbo” all’isolamento ed è “premiata” alla fine dal Preside come peggiore della settimana.

Giulia S. finisce nel limbo: senza giacca rossa né blu

Dopo una reazione furibonda in seguito alla notizia dell’uscita di Rebecca dal collegio, Giulia S. è nei guai: Il Preside comunica alla collegiale dal comportamento turbolento che non solo non ottiene la giacca rossa, ma perde momentaneamente anche la giacca blu. Resterà in un “limbo” fino a nuova comunicazione.

Giulia S. in isolamento

Il Preside ricorda a Giulia S. il suo comportamento non in linea con le regole del collegio. Ad attenderla, una punizione davvero severa: la collegiale dovrà restare in isolamento fino a nuova decisione del dirigente. Durante questo periodo le toccherà studiare a memoria cinque terzine tratte dalla “Divina Commedia”

Giacca rossa anche per Giulia S.

Al cospetto del Preside, Giulia S. deve dimostrare di aver imparato a memoria le terzine della “Divina Commedia” assegnatele come compito. Nonostante qualche amnesia e distrazione di troppo, la collegiale se la cava e il Preside, come ispirato da Beatrice e Virgilio, le concede finalmente la possibilità di indossare l’ambita giacca rossa

Giulia S. peggiore della settimana

In Aula Magna il Preside fa i nomi dei primi in classifica e dei collegiali che sono più in difficoltà. Anche chi ha commesso degli errori può recuperare e diventare un ottimo collegiale.

