Manfredonia, Marasco “Finalmente sostituita la tubazione a Siponto”

Manfredonia, 25/11/2020 – “Manfredonia, durante il servizio operativo di vigilanza ambientale, tutela del territorio e del nostro mare, la pattuglia di servizio degli Ispettori Ambientali territoriali del corpo Civilis Endas, in Viale Eucalipti di Siponto lido – Manfredonia, notavamo la chiusura della strada per lavori in corso, scesi dal mezzo di servizio con notevole ammirazione prendevamo atto della sostituzione di oltre 700 metri di nuova tubazione della fogna adiacente il canale delle acque sorgive di Siponto a ridosso della Basilica ” Madonna Maria SS. Di Siponto”, la nuova tubazione, viene installata a fianco della vecchia obsoleta e tutta marcia, in quando perdeva in moltissimi punti e inquinava le acque chiare, limpide, cristalline sorgive da Noi numerose volte denunciate con video denunce e foto denunce.

Un plauso ed elogio dunque dopo tante critiche e denunce va ai dirigenti dell’acquedotto pugliese AQP, e alla ditta Spagnuolo esecutrice dei lavori di sostituzione dell’intero tronco fino al ponte della stazione fantasma di Manfredonia Ovest. Questo è importante, oltre ai lavori che stanno effettuando in via Spinelli, (vedi Foto) per la Rinascita di Manfredonia. La vita è dura, ma con la volontà, la determinazione, l’impegno e il tempo, la nostra città deve rinascere, visto che fino alla precedente amministrazione non si è fatto nulla a tutela della nostra città e del nostro territorio, all’Ing. Dell’ AQP, dirigenti di Foggia e tutti coloro che con il loro lavoro contribuiscono a migliorare Manfredonia va il mio ringraziamento e quello dell’intera Comunità Sipontina”. “CHE IDDIO VE NE RENDA MERITO”

Lo riporta Giuseppe Civilis Marasco