Manfredonia, rapina Despar: colpita cassiera. Cittadino: “Maledetti, siete dei figli di p…”

(statoquotidiano, ore 20:17). Manfredonia, 25 novembre 2020. “Solidarietà alla cassiera. Solidarietà anche al proprietario del Despar. Anche io ho un piccolo alimentare, ci alziamo la mattina presto per portare a casa pochi spiccioli. Poi dopo una giornata vengono questi bastardi e fanno quello che hanno fatto. Speriamo che domani….”.

Lo scrive sul forum di StatoQuotidiano un cittadino di Manfredonia, “titolare di un piccolo generi alimentari”, come scrive nel commento. Come anticipato da StatoQuotidiano, nel pomeriggio c’è stata una rapina al supermercato Despar di Via Rosati a Manfredonia. Almeno 3 i malviventi che hanno agito. La cassiera sarebbe stata colpita, con successiva sottrazione di quanto presente in una cassa dell’attività.

“Non si capisce più nulla. Scusate se sono duro ma sono incazzato. Chi guadagna I soldi onestamente deve essere tutelato. Bastardi e figli di P……. Andate a lavorare no vivere con assistenzialismo…. Ba…“.