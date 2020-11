Manfredonia. Rapina Despar in via Rosati: colpita cassiera (FOTO)

(statoquotidiano, 25 novembre 2020). Manfredonia, 25 novembre 2020. Rapina poco fa al supermercato Despar di via Rosati, a sud di via Barletta. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un gruppo di persone, almeno 3 secondo alcune voci, sarebbero entrati nel supermercato, per poi colpire la cassiera e portare via quanto presente in una cassa. Si attendono conferme ufficiali.

Sul posto: i Carabinieri di Manfredonia e i sanitari del 118.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it