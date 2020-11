Manfredonia, serenata al Covid: intermezzo musicale di un macchiaiolo

CON il sopravvento del famigerato e infido coronavirus tutto è cambiato, travisato. L’attenzione generale è rivolta non senza palpitazioni, alla tv, ai giornali, al web, per seguire le notizie sulle evoluzioni del Covid. Per verificare quanto sia concreta la niente affatto segreta speranza di apprendere se c’è una inversione di tendenza dei contagi, se il vaccino è lì, prossimo ad essere diffuso tra la popolazione. Insomma, si vive come in una bolla sospesa tra paura e speranza.