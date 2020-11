San Severo ricorda Roberta Perillo: “Morta troppo presto, esempio per tutti”

25 Novembre San Severo. “Questa mattina abbiamo voluto rendere omaggio a Roberta, la nostra concittadina scomparsa troppo presto vittima della violenza del suo fidanzato, e a tutte le donne che combattono ogni giorno contro i propri carnefici. Roberta ha pagato con la vita l’essersi fidata di chi avrebbe dovuto proteggerla ed amarla e purtroppo questi episodi continuano a ripetersi ogni giorno su centinaia e centinaia di donne! Abbiamo voluto mandare un messaggio forte a tutti i nostri concittadini, affiggendo uno striscione in onore di Roberta e ponendo un lenzuolo bianco con indumenti rossi.

Questo perché anche l’indifferenza va combattuta costantemente, affinché non ci siano altre donne come Roberta, altre figlie, mamme, sorelle da ricordare e piangere! Non possiamo più far finta di niente!”.

Lo scrivono in una nota i referenti di “San Severo Siamo Noi”.