Social marketing: come sfruttare Instagram per trovare più clienti

I social sono particolarmente utili per le aziende che sono sempre alla ricerca di nuovi potenziali clienti. Utilizzare i social per il marketing aziendale è ormai una pratica molto diffusa, anche nel nostro Paese. Per trovare nuovi clienti ci sono metodi del tutto leciti, che comprendono la possibilità di utilizzare facebook, instagram e qualsiasi altro canale simile per proporre offerte e prodotti, o anche per creare un ambiente di coinvolgimento con i propri clienti. C’è anche chi invece utilizza metodi diversi, delle specie di scorciatoie, che permettono di far sembrare molto richiesto e seguito uno specifico canale.

Come aumentare i follower su instagram

Le motivazioni per cui avere molti follower sulle pagine di Instagram è fondamentale sono varie. A partire dal fatto che avere molti follower permette di monetizzare in modo maggiore i suggerimenti pubblicitari sulle proprie pagine. Non solo gli influencer utilizzano questo tipo di metodi, ma ci sono anche molte aziende che lo fanno. Anche perché il potenziale cliente che arriva sul post di un’azienda e vede che il numero delle visualizzazioni è molto alto tende a dare maggiore peso alle informazioni che trova sulla pagina stessa. Ci sono in rete siti che offrono questo tipo di servizio in modo non propriamente lecito; esistono però in rete anche alcuni siti sicuri per aumentare i follower di Instagram. Offrono follower reali, quindi ad ognuno di essi corrisponde una persona reale, che effettivamente ha visto la pagina. Grazie a Instagram ogni azienda ha la possibilità di costruire il proprio brand, in modo progressivo e anche abbastanza veloce. L’importante sta nel costruire gli interventi in modo mirato.

Le strategie per costruire un brand su Instagram

Per altro esistono vere e proprie strategie, che permettono di rendere sempre più numerosi i follower Instagram di un profilo aziendale, senza bisogno di acquistarli presso siti specializzati. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di fare attenzione a ciò che si pubblica, partendo da un vero e proprio progetto editoriale. Immagini positive, fotografie dei prodotti in vendita che siano coerenti tra di loro, ma anche e soprattutto piacevoli e coinvolgenti: questo il primo passo per attirare nuovi clienti tramite i social. Oltre a questo è bene ricordare che si possono, e si devono, usare tutti gli strumenti di Instagram, dalle storie ai sondaggi, in modo da rendere gli interventi particolarmente coinvolgenti.

Social media marketing

Inoltre è importante anche notare come i brand che hanno maggiore successo sui social, soprattutto in Instagram, tendono a seguire in modo costante le proprie pagine. Non si tratta quindi di effettuare sporadicamente degli interventi ben costruiti, ma di avere qualcuno che si occupi quotidianamente del profilo instagram aziendale, pubblicando nuovi contenuti, ma anche costruendo una precisa strategia. Che parte anche dall’analizzare la situazione del momento, ad esempio trovando gli hashtag più popolari del momento e creandone altri, ad essi correlati. Spesso è un’agenzia esterna che si occupa di questo tipo di attività, soprattutto per quanto riguarda le aziende piccole o medie, che non hanno la possibilità di demandare tale lavoro al personale esterno: sarebbe difficile mettere a disposizione sufficienti risorse per questa singola attività.

Chi usa Instagram per il marketing

Oggi in Italia sono svariate le aziende che utilizzano Instagram per le proprie campagne marketing. Si va dai brand più noti, per arrivare fino agli youtuber, molti dei quali sono sbarcati su Instagram, proprio per utilizzare anche questo canale social in modo da ottenere un numero crescente di follower. Un esempio particolarmente calzante è quello di Mirco Paganelli, uno youtuber che da qualche tempo ha pubblicato sulla TV di Instagram IGTV, una piccola web serie dedicata all’Italia in cui mostra il Gargano su Instagram Del resto i video di viaggi durante la pandemia da Coronavirus si sono tutti spostati dalle mete esotiche al cosiddetto turismo di prossimità. Il marketing sui social è comunque utilizzato da moltissime realtà italiane, anche perché i risultati sono evidenti, anche solo dopo poche settimane di costante uso. Si deve anche considerare che internet, non solo i social, offre strumenti che permettono di targettizzare in modo preciso qualsiasi utente; rispetto ad altri veicoli pubblicitari quindi permette di inviare il proprio messaggio a soggetti che hanno più probabilità di considerarli interessanti. Ed è per questo che le aziende scelgono sempre di più i guru di instagram per le proprie sponsorizzazioni.

Fare attenzione alle truffe

Visto che il marketing sui social sta riscuotendo grandi successi, perché offre ampie possibilità di mettersi in contatto con i propri clienti, è ovvio che anche alcuni soggetti poco raccomandabili si siano avvicinati a questo mondo. Purtroppo esiste un vero e proprio “traffico” di follower su Instagram, non sempre gestito in modo del tutto limpido. Non si tratta necessariamente di attività illegali, ma nei fatti avere dei follower reali, un gruppo eterogeneo o omogeneo costituito da potenziali clienti è una cosa. Trovarsi invece con migliaia di follower “comprati” in rete, i cui profili sono dei fake e non corrispondono a singoli soggetti è una questione del tutto diversa. Chi desidera avere un maggior numero di potenziali clienti e li cerca sui social di certo non desidera contattare profili finti, ma persone reali. (Nota stampa)