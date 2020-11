Troia, in quarantena sindaco e parte dei consiglieri di maggioranza

Troia – In quarantena il sindaco Leonardo Cavalieri e parte dei consiglieri di maggioranza in consiglio comunale. La decisione è arrivata ieri, dopo che il primo cittadino aveva ricevuto notizia di un amico vicino risultato positivo al Covid-19.

“Non abbiamo sintomi” le sue parole dalla pagina Facebook personale “Resteremo in isolamento fino all’esito del tampone che effettueremo lunedì”. Sanificati, intanto, nella giornata di oggi, tutti gli ambienti degli uffici comunali. Non sarà prorogata, fa sapere inoltre Cavalieri, l’ordinanza, da lui emanata nei giorni scorsi, di chiusura delle scuole fino al 29 novembre: “Non potrei fare diversamente vista la decisione del Governo di non dichiarare la provincia di Foggia zona rossa”.

Tra il 29 novembre ed il 3 dicembre, quindi, a Troia sarà osservata l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in base alla quale spetta alle famiglie la possibilità di scegliere per i loro figli tra scuola con DiP (didattica in presenza), o DiD (Didattica integrale digitale), oppure DaD (Didattica a distanza). Attesa, intanto, per lo screening generale con tampone cui sarà sottoposta l’intera popolazione scolastica nel territorio di Troia nei giorni e secondo le modalità che saranno indicate a breve dalla Asl.

Daniela Iannuzzi