Vaccino anticovid in Puglia, pronto il piano ma mancano i frigoriferi

Bari, 25/11/2020 – L’Europa (compresa l’Italia) ha acquistato da tempo il numero di vaccini anticovid necessario alle proprie esigenze. Pochi giorni fa scadeva il termine imposto dal commissario Arcuri necessario per comunicare a Roma il piano di distribuzione dei lotti di vaccino. Solo 10 Regioni su 20 hanno risposto e tra queste c’è la Puglia che ha predisposto il proprio piano. Tale piano di distribuzione comprende 20 postazioni nelle 6 province pugliesi di cui 2 saranno in provincia di Foggia. Definito anche l’elenco dei primi 49mila soggetti da vaccinare per via prioritaria.

Tra vaccini che potranno essere disponibili quello della Pfizer/BioNTech necessita di una temperatura di meno 80 gradi. Il problema è che si trovano solo nel centro trasfusionale del policlinico di Bari le celle frigo in grado di conservare tale vaccino. Che certo potrebbe non essere l’unico ad arrivare in Puglia. Ne sono previsti ben 5. La Regione sta approntando un piano che prevede le prime 49mila vaccinazioni a personale sanitario e anziani nelle rsa e attende le informazioni tecniche sulle dosi per individuare i centri e i frigo adatti per lo stoccaggio.(fonte: norbaonline)