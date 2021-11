Dirigente I.P.E.O.A. Lecce: “Basta diffusione di notizie infondate”

Manfredonia/San Giovanni Rotondo (Foggia), 25/11/2021- “Situazioni infondate, non certificate, millantate e fondate su comunicazioni ufficiose e non istituzionali, provocheranno solo un effetto distorsivo e destabilizzante, stimolando uno stato di allerta e allarme, senza fondamento alcuno”. E’ quanto denunciato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di Manfredonia-San Giovanni Rotondo Prof. Luigi Talienti.

In una comunicazione urgente il Dirigente scrive: “Si precisa che il ‘Procurato allarme’, oltre ad essere condotta sanzionabile a livello disciplinare, rappresenta condotta illecita e contraria all’ordinamento giuridico, ex art. 658 Codice Penale. Di guisa, il Personale in indirizzo è invitato a mantenere un comportamento deontologicamente e professionalmente corretto e ossequioso del dettato normativo, precisando che la sicurezza rappresenta un bene di tutti e non un bene di pertinenza di alcuni o un bene da strumentalizzare. Tale precisazione è doverosa e puntuale e vuole agire a tutela di tutti”.

E conclude: “Le famiglie, nel pieno rispetto del Patto di Corresponsabilità sottoscritto, saranno informate sull’eventuale adozione di Provvedimenti di urgenza a tutela dell’incolumità individuale e pubblica, attraverso la Pubblicazione dei medesimi sul sito Istituzione e/o, nel rispetto della Privacy sul registro elettronico. Si invita a rafforzare il rapporto di continuità orizzontale che lega, appunto, le famiglie e la Comunità Educante,

evitando fraintendimenti e mantenendo la rotta della sinergia, trasparenza, correttezza e sicurezza. In tale ottica è opportuno socializzare e condividere le condotte virtuose da mantenere anche al di fuori del contesto scolastico, in ottica preventiva e in ottica anti-contagio ed evitare l’allarmismo fondato su dati incerti e presunti. Quest’ultimi saranno, comunque, oggetto di approfondimento da parte della scrivente, onde accertare eventuali fonti di diffusione degli stessi”.