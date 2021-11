Foggia. Le relazioni “pericolose” fra consiglieri comunali ed esponenti dei clan

Stato Quotidiano, 25 novembre 2021. La relazione del prefetto Carmine Esposito, nella versione senza omissis rispetto a quella del mese di settembre (vedi link), delinea contatti diretti o indiretti, frequentazioni, connessioni fra i vertici dell’amministrazione, comunale sciolta per infiltrazioni mafiose, singoli consiglieri, ex assessori con noti esponenti della criminalità di Foggia.

I nomi di alcuni esponenti dell’ex assise comunale, già inseriti nelle vicende descritte dal prefetto, erano rimasti in ombra data la difficoltà a collegarli, in anonimo, con episodi specifici e non abbastanza acclarati dalla cronaca.Vediamo alcuni dei tasselli mancanti in base alle carte a disposizione di Stato Quotidiano e con riferimento ad alcuni ex consiglieri comunali.

Il consigliere comunale Massimiliano Di Fonso è segretario provinciale dell’organizzazione sindacale “U.S.P.P.I” e prestava la sua attività lavorativa presso l’hub ospedaliero “Opera Don Uva”, di proprietà del “Gruppo Telesforo”. Qui prestava servizio, in qualità di dipendente della ditta “Pastore s.r.l.”, Pasquale Nardella, genero di Pasquale Moretti, esponente dispicco dell’omonima batteria mafiosa, tratto in arresto per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e condannato successivamente a due anni e 8 mesi di reclusione. La società presso la quale lavorava, di conseguenza, ha notificato al Nardella il preavviso di licenziamento per motivi disciplinari. “Il giorno successivo è partita dalla sede del suddetto sindacato la richiesta di congedo parentale a nome del Nardella, che era già detenuto, verosimilmente proprio al fine di evitarne il licenziamento.

La caratura criminale del Nardella, il risalto mediatico generato dalla vicenda

estorsiva, in cui lo stesso era stato coinvolto, la prossimità anche lavorativa del Nardella al Di Fonso, che esclude ogni possibilità che quest’ultimo ne ignorasse lo stato detentivo, lasciano ragionevolmente dedurre l’esistenza di una colleganza tra il consigliere e il pregiudicato, che va al di là del mandato sindacale”.

“Ed anzi, il ruolo di amministratore pubblico rivestito dal Di Fonso esigeva che lo stesso prendesse le distanze dalla vicenda “sindacale” di un soggetto appartenente ad un gruppo mafioso operante in Foggia, a meno che non potesse affrancarsi da rapporti che, in certi contesti, non è facile recidere”.

L’altro ex consigliere comunale per cui emergono ulteriori dettagli in base ai “controlli” effettuati è Danilo Maffei, eletto nella lista “Foggia Vince”, controllato in compagnia di Antonio Russi, figlio di Michele Russi, detto “coccione”, ucciso con colpi d’arma da fuoco in un agguato mafioso. Maffei è notato anche in compagnia di Giuseppe Santarelli, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. È stato candidato alle consultazioni elettorali per le regionali del settembre 2020. “Mirate attività d’indagine svolte dalla Digos della Questura di Foggia hanno permesso di individuare altre persone che avevano ritratto con il cellulare la propria scheda elettorale votata a favore del candidato Danilo Maffei”. Il risultato elettorale contò 5.249 voti di preferenza. “Gli organi di stampa hanno sottolineato la notevole affermazione che il suddetto candidato ha ottenuto in termini di consensi elettorali. Nelle elezioni comunali di Foggia del 2019 Danilo Maffei ha ottenuto nr. 913 preferenze. Anche in tale occasione gli organi di stampa hanno evidenziato il risultato che il predetto ha

conseguito in termini elettorali”.

Pasquale Rignanese, eletto in Forza Italia, e Lucio Ventura, eletto in “Destinazione Comune” sono indagati nell’ambito del procedimento sulla tangente Tonti.

Francesco Morese è stato eletto nella lista “Destinazione Comune” ed è stato anche assessore nella giunta Landella 2014-2019. È stato controllato in compagnia, tra gli altri, di Marco Damiano e Sergio Giannini, coimputati (nella relazione si elencano i restanti, ndr) nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Foggia, riguardante una serie di illeciti commessi per la gestione di appalti relativi all’Azienda di Trasporto Pubblico di Foggia Ataf. “Marco Damiano è titolare di una delle imprese e consorte della titolare di un’altra impresa la società “G.O.S.S. S.r.1.” – alle quali risulta affidata, sistematicamente, la manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadina. Le due imprese sono state inspiegabilmente “esonerate” dal Comune di Foggia dalla verifica antimafia”.

Consalvo Di Pasqua, eletto nella lista di Forza Italia, è indagato, com’è noto, nell’ambito del procedimento per la presunta tangente Tonti. “Il consigliere è stato controllato in compagnia di alcune persone tra cui Antonio Nardella, con pregiudizi di polizia per estorsione, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, furto e truffa. Lo stesso è padre di Pasquale Nardella, pregiudicato arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, compagno di Erika Moretti, figlia di Pasquale Moretti, esponente apicale della “batteria” dei ”Moretti-Pellegrino-Lanza” e figlio del capoclan Rocco”.

Sui 9 consiglieri indagati è stata avanzata dal Viminale la proposta di incandidabilità di cui si discuterà in udienza il prossimo 14 dicembre presso il Tribunale di Foggia.

Paola Lucino, 25 novembre 2021