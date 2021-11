Il cantiere infinito dei Campi Diomendei e l’Ati dai contratti milionari

StatoQuotidiano, 25 novembre 2021. La Commissione d’indagine al Comune di Foggia si è ampiamente soffermata sulle vicende amministrative che riguardano la manutenzione del verde pubblico, oggetto di un contratto del valore di € 5.739.145,00 stipulato il 17 gennaio 2017 tra l’ente e l’Associazione Temporanea di Imprese. Questa risulta costituita dalla” Società Cooperativa Agricola Deltambiente”, con sede a Ravenna, e dalla società “Habitat Immobiliare”, con sede in Foggia, risultata aggiudicataria a seguito di gara pubblica. Nella stessa data l’A.T.I. si costituiva nella società consortile a responsabilità limitata “Foggia più Verde”. Il contratto ha per oggetto “l’affidamento del servizio di manutenzione del verde orizzontale e verticale” ed ha la durata di 5 anni.

A novembre 2018 veniva esteso l’oggetto del contratto con nuovi oneri a carico del Comune per complessivi € 147.598,04, a settembre 2019 è stato ulteriormente esteso l’oggetto contrattuale, per un importo di € 280.175,34. Il rapporto contrattuale tra l’impresa “Foggia più Verde” e il Comune di Foggia si rafforza attraverso un affidamento diretto del Settore Lavori Pubblici per ulteriori € 10.585,21 alla medesima società.

“L’esame dell’Organo di Indagine ha evidenziato, anzitutto, la violazione da parte del Comune di Foggia degli obblighi relativi alla verifica antimafia a cui doveva essere sottoposta l’impresa contraente nella forma più penetrante della informazione antimafia”. D’altra canto il Comune di Foggia, si legge nella relazione, “non indica i motivi di urgenza che hanno giustificato la procedura derogatoria della stipulazione del contratto senza la previa acquisizione della documentazione antimafia. Non ha prodotto l’istanza di documentazione antimafia trenta giorni prima della stipulazione del contratto, quindi non poteva, in nessun caso, contrattare in assenza di una informazione antimafia liberatoria”. Ma il Comune promuoverà poi nel 2019 lo scrutinio antimafia, cioè dopo due anni dalla conclusione del contratto con la società “Foggia più Verde”. “Questo rivela, ragionevolmente, una finalità ‘sanante’ e riparatoria di omissioni ingiustificabili”. A tal proposito la relazione del prefetto Carmine Esposito fa riferimento alle interdittive antimafia per le imprese che gestivano cimitero e riscossione tributi partite proprio in quel periodo, quello dello “scrutinio antimafia” due anni dopo.

Alcune di queste società dell’Ati sono aggiudicatarie di importanti appalti, come

quello per la realizzazione del parco urbano “Campi Diomedei”, in fase di realizzazione per un importo pari ad euro 4.756.791,41. “L’accertata ‘timidezza’ del Comune di Foggia nell’attivare le verifiche antimafia nei confronti della società “Foggia Più Verde”, assume connotati davvero preoccupanti se si considera la presenza nella stessa di dipendenti contigui alla criminalità organizzata, sui quali si è soffermata l’attenzione della Commissione”. Segue elenco di almeno dieci nomi e relative contiguità.

“L’esame degli atti relativi alla gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico- scrive Carmine Esposito- ha restituito alla Commissione di Indagine un quadro di contesto in cui ritorna inesorabile, attraverso cointeressenze con imprese in qualche modo collegate e attraverso i dipendenti, prevalentemente la figura di Federico Trisciuoglio, esponente di vertice dell’omonima batteria mafiosa, a cui sono contigue le imprese interdette che, come sopra detto, presentano cointeressenze con una delle società consorziate, che fanno parte di “Foggia più Verde”. Secondo tale “chiave di lettura” la relazione spiega i “gravi scostamenti procedimentali che, in presenza di un contratto milionario, hanno addirittura riguardato l’obbligo di sottoporre a scrutinio antimafia l’impresa contraente”.