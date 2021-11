Meteo Puglia: tempesta di scirocco da stasera, raffiche fino a 90 km/h

Foggia, 25/11/2021 – (meteopuglia) Sta arrivando il MALTEMPO. Proprio per questo è stata emanata un’ALLERTA GIALLA per le prossime ore, dalla Protezione Civile. Ma non ci saranno solo PIOGGE e TEMPORALI. Sta arrivando una tempesta di VENTO. Quando?

Dal pomeriggio di oggi é attesa una burrasca di SCIROCCO sulle zone meridionali della regione, in particolari modo in SALENTO. Vento che andrà aumentando d’intensità dal pomeriggio, raggiungendo il clou durante la tarda serata, tra le 22.00 e le 05.00 con raffiche fino a 80 km/h per poi calare alle prime luci dell’alba. Prevediamo MAREGGIATE sulle coste ioniche esposte allo scirocco da Taranto a Santa Maria di Leuca. Sul capo di Leuca sono previste onde fino a 4 metri d’altezza con raffiche che potrebbero superare i 90 km/h. Vento che andrà calando d’intensità via via che si risale verso le zone settentrionali della regione. (meteopuglia)