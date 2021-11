Ospedale Manfredonia, sospensione attività chirurgiche ginecologiche. Piazzolla: “Stiamo verificando”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 25 NOVEMBRE 2021. In riferimento alla nota con cui il Direttore del Dipartimento di Maternità e Infanzia della ASL Foggia ha disposto la sospensione delle attività chirurgiche ginecologiche dell’Ospedale di Manfredonia, il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla chiarisce quanto segue.

“La disposizione in questione – dichiara Piazzolla – non è stata condivisa con la Direzione Generale né è stata anticipata da una informativa preliminare. Domani mattina la Direzione strategica incontrerà il Direttore del Dipartimento di Maternità e Infanzia e la Direzione Medica di Presidio dell’ospedale di Manfredonia per verificare quanto accaduto e riavviare l’attività sospesa nel più breve tempo possibile attraverso soluzioni stabili e strutturate.

La Direzione sta comunque implementando le attività cercando di assicurare anche quelle chirurgiche, nonostante le note difficoltà nell’arruolare medici specialisti in Anestesia”.