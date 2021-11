Spiagge a gara, fornitori in crisi: a rischio indotto da 150 mln di euro

Manfredonia (Foggia), 25/11/2021 – (mondobalneare) Non solo stabilimenti balneari: la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato da un giorno all’altro la proroga al 2033 delle concessioni demaniali marittime ha messo in grande difficoltà un intero indotto, quello dei produttori italiani di ombrelloni, lettini, cabine, tecnologie e attrezzature per la spiaggia. Se le imprese balneari hanno ancora davanti almeno due anni – come ha stabilito la pronuncia dello scorso 9 novembre – per i loro fornitori la crisi è iniziata il giorno stesso della sentenza, che ha provocato la cancellazione immediata di ordini per svariati milioni di euro.

Dopo la principale fiera di settore andata a gonfie vele, il Sun di Rimini dello scorso ottobre, le aziende erano già al lavoro per soddisfare l’elevata domanda, ma da dieci giorni i concessionari hanno iniziato ad annullare gli ordini: come un condannato a morte che aspetta inerte il momento dell’esecuzione, anche gli imprenditori balneari che rischiano di perdere le loro aziende nel 2023 hanno ritenuto che non valga più la pena investire per rinnovare le strutture. E così, l’intera filiera è stata messa in gravissima difficoltà.

Da due settimane politica e media generalisti stanno parlando solo degli stabilimenti balneari, trascurando i produttori che in realtà sono le prime vittime della sentenza del Consiglio di Stato: in base ai dati di Mondo Balneare, i fornitori di attrezzature balneari nel nostro paese sono circa 400, generano un fatturato superiore ai 150 milioni di euro annui e danno lavoro a oltre mille persone. Si tratta insomma di un comparto non trascurabile, composto da aziende al 100% italiane nate grazie allo sviluppo del turismo balneare nel nostro paese, che tuttavia dovranno affrontare tempi difficili, se la politica non individuerà delle soluzioni immediate. (mondobalneare)