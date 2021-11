TIM, Emiliano: “Duemila famiglie pugliesi in ansia per il futuro”

“In queste ore mi arrivano forti preoccupazioni dai lavoratori della Tim per le incertezze che sta vivendo l’azienda. Tim è un’azienda strategica per il nostro Paese e per la Puglia. Duemila famiglie pugliesi aspettando certezze dal Governo e dai vertici aziendali, altrettanti operai sono preoccupati per le conseguenze negative che potrebbero colpire tutto l’indotto che ruota intorno alle attività aziendali.

La Regione Puglia è al fianco dei lavoratori e ed è pronta a tutte le azioni per aprire confronti istituzionali e di mediazione, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori pugliesi. Tim è un’azienda strategica per il nostro paese, serve un piano industriale che tuteli questo asset strategico ad alto contenuto innovativo.” ha detto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.