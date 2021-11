Vaccino Covid per bambini (5-11 anni): prime dosi a fine dicembre

Foggia, 25/11/2021- (ilmessaggero) Dal prossimo lunedì anche i bambini dai 5 agli 11 anni d’età potranno essere vaccinati contro il virus Sars-CoV-2. O almeno è questo quello che ha annunciato Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo il quale l’Ema, potrebbe dare il suo ok molto presto e a seguire, «entro 24 ore», potrebbe poi arrivare la decisione dell’Aifa, anche se per l’arrivo delle prime dosi pediatriche – come ha sottolineato ieri il ministro Speranza – bisognerà aspettare la terza decade di dicembre.

Molti i dubbi e gli interrogativi, a cui abbiamo provato a rispondere con il contributo di Annamaria Staiano, docente ordinario all’Università Federico II di Napoli e presidente della Società italiana di pediatria (Sip).

QUALE VACCINO SI USERÀ?

«Per il momento l’approvazione verrà data soltanto per il vaccino ad mRNA Pfizer», precisa Staiano. In base a uno studio condotto da Pfizer e realizzato su 2.268 bambini di età tra i 5 e gli 11 anni, il vaccino prodotto dalla Pfizer è efficace quasi al 91 per cento nel proteggere dall’infezione. Il dosaggio che verrà usato per i più piccoli è però inferiore a quello degli adulti: per i bambini la dose è pari a 10 microgrammi anziché 30. Le due iniezioni verranno fatte a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Per quali bambini è controindicato? «Ad oggi non ci sono controindicazioni assolute. Nei soggetti allergici può esserci la necessità di somministrazione in ambiente sicuro», spiega Staiano. I pazienti con pregresse reazioni anafilattiche devono rimanere in osservazione 60 minuti.

C’È IL RISCHIO CHE IL VACCINO CAUSI MIOCARDITI NEI BAMBINI?

«Esiste un piccolo rischio di miocardite e pericardite in seguito alla vaccinazione con Pfizer e Moderna», spiega Staiano. «E’ importante però sottolineare che il rischio di sviluppare una miocardite in seguito a vaccinazione per Covid-19 – precisa – è estremamente più basso rispetto a svilupparla se si contrae l’infezione. Dati dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Americano hanno confrontato l’incidenza di miocardite negli anni e in particolare le differenze tra 2019-2020 e 2021. Dalle analisi è emerso che nel 2020, rispetto all’anno pre-pandemia, i casi di miocardite sono aumentati del 42%: nei pazienti ricoverati per Covid-19 il rischio era dello 0,146%, mentre in quelli ricoverati ma non positivi a Sars-Cov-2 era dello 0,009 per cento. La miocardite è infatti un effetto collaterale delle infezioni virali». Un lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine ha mostrato che il rischio di svilupparla è decisamente inferiore nei vaccinati rispetto ai non vaccinati: il rischio di miocardite da infezione è quasi quattro volte maggiore al rischio associato al vaccino. (ilmessaggero)