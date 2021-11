Violenza sulle Donne, a Carpino un incontro con la poetessa Rosanna Santoro

Carpino, 25 novembre 2021 – Un giorno per denunciare e puntare fortemente l’attenzione su un fenomeno che non cessa a spegnersi, squarciando vergognosamente la nostra società. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che si celebra ogni 25 novembre, il Comune di Carpino e l’associazione “Una rosa per un sorriso” hanno organizzato un incontro con Rosanna Santoro, autrice del libro #ioscrivodigetto.

L’evento, tenutosi presso il Palazzo Baronale di Carpino, è iniziato con i saluti del sindaco dott. Rocco Di Brina e dell’assessora alle pari opportunità dott.ssa Caterina Foresta. A seguire gli interventi e le letture del libro di Rosanna Santoro da parte dell’attrice Antonietta D’Arcangelo, della prof.ssa Teresa Maria Rauzino e dell’avv.ssa Angela Masi.

“È un incontro che voglio vedere con un occhio ottimista – ha riferito l’assessora Caterina Foresta – una visione di speranza, di un futuro migliore”. “Come amministrazione stiamo lavorando tanto – ha proseguito Caterina Foresta – sulla cultura e anche sul tema della parità di genere, sull’importanza e il ruolo delle donne all’interno di una comunità. Il mio auspicio è che questo dramma possa essere soltanto un brutto ricordo”.

Articolo di Valerio Agricola