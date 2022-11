Cercare lavoro nel 2022: 5 consigli utili

Che tu sia una persona senza esperienza o che tu abbia già un buon approccio nel rispondere agli annunci di ricerca lavoro su portali online, la prima cosa da sapere è che per trovare un’occupazione bisogna rimboccarsi le maniche e avere molta pazienza. Non è una cosa veloce, ma con la costanza si può riuscire. Esistono oggi alcuni trucchi e metodi da applicare, in modo da velocizzare la vostra ricerca e trovare un lavoro che vi dia indipendenza e soddisfazione professionale. Vediamo insieme che strade poter prendere per ottenere dei risultati più celeri per il vostro percorso.

Tenere il CV aggiornato

Sembra un pensiero banale, ma il curriculum è la vostra firma, la vostra vetrina. Capita spesso, quando passano gli anni e le esperienze lavorative, di dimenticarsi di aggiornarlo ogni volta che ne avete bisogno. Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, come anche le esperienze di vita che facciamo. Se partecipate a dei corsi di lingua straniera, se imparate a usare un gestionale durante un’esperienza lavorativa o se prendete dimestichezza con un ruolo che va al di là di quello che dovreste fare in un’azienda, non dimenticatevi di scrivere tutto nel CV. Mettete in risalto anche le vostre capacità personali con cui riuscite bene nel lavoro.

Usare canali informali

Il passaparola è molto importante nella ricerca del lavoro, in quanto amici, parenti o vecchi colleghi sanno perfettamente cosa siete in grado di fare e conoscono le vostre qualità, a differenza delle risorse umane che leggono solo il vostro CV. Informatevi se conoscono persone o aziende che cercano personale, o magari invitatele a prendere un caffè e chiedete dove lavorano loro e se sono in cerca di nuove figure.

Se avete frequentato l’università o dei corsi professionalizzanti, tenetevi sempre in contatto con i vostri insegnanti e i vostri colleghi di corso. Potrebbero conoscere aziende che cercano personale nel vostro stesso settore di lavoro. Molte persone, prima di trovare il lavoro che stavano cercando, fanno molta esperienza anche negli stessi atenei universitari dove hanno studiato.

Usare LinkedIn

Social del lavoro per eccellenza, ormai LinkedIn è il miglior strumento per connettersi con aziende e professionisti del proprio campo. Tenete sempre il profilo aggiornato, con una bella foto professionale, e collegatevi poi con le figure di interesse per il vostro settore lavorativo.

Inviare CV diretti in azienda

Creare un contatto diretto con le aziende a cui aspirate è davvero importante. Prima cosa, scrivere una mail o rispondere al format della sezione “Lavora con noi” esprime interesse da parte vostra, mostrando che non vi siete limitati a rispondere a un annuncio nel momento in cui veniva pubblicato. Inoltre, questo farà in modo che le risorse umane salvino il vostro CV nei loro database, dove vanno a consultare i candidati ogni volta che si aprono nuove posizioni.

Chiamare a freddo

Se un annuncio vi interessa particolarmente, ma la risposta tarda ad arrivare, tentate una chiamata diretta all’azienda per avere una conferma che abbiano ricevuto il vostro CV. Desterà sicuramente l’interesse dei dirigenti di azienda, a cui piacciono le persone audaci e intraprendenti. Non perdete l’occasione per ribadire al telefono perché vi piacerebbe così tanto lavorare con loro. (nota stampa).