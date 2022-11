Foggia, i commissari approvano il piano rifiuti e i “cassonetti intelligenti”

Statoquotidiano.it, 25 novembre 2022. La commissione straordinaria del Comune di Foggia ha approvato il piano industriale per la raccolta dei rifiuti corredata di disciplinare tecnico, relazione economica e piano finanziario. Con la delibera ci sono 10 allegati che dettagliano il piano. Nella progettazione del servizio sono state computate due fasi distinte del sistema di raccolta, una fase transitoria, come quella che stiamo vivendo, e una fase a regime, quest’ultima coincidente con la realizzazione e messa in esercizio di ulteriori 3 centri comunali di raccolta (in via Gentile, via Pinto e via Patroni, nei pressi del Tribunale) tutti da finanziare con fondi Pnrr.

È uno dei punti del progetto più contestato dal comitato “Società civile” di Foggia, in prima linea sulla questione contratti ad Amiu e sulla città invasa dai rifiuti. “Non è in regola la lungimiranza di garantire impegni con fondi che ancora non sono stati aggiudicati e inserirli, addirittura, in un piano industriale che dovrebbe essere un impegno assunto e inderogabile da parte di chi lo redige”.

Il piano industriale per “Aro Foggia 3” – con delibera regionale del 2012 identifica il solo territorio del Comune di Foggia, non associato ad altri comuni limitrofi, dunque spetta al consiglio comunale deliberare in via definitiva le modalità di affidamento del servizio – è stato redatto con l’affiancamento del Conai, fra i soggetti dell’accordo di programma insieme ad Ager, Anci Puglia, Regione Puglia. È stato sottoscritto a novembre 2021, in seguito si è costituito un gruppo di lavoro permanente “con l’obiettivo di redigere e proporre le proposte progettuali da candidare al finanziamento a valere sulle misure previste dal Pnrr dedicate alla raccolta differenziata a favore del Territorio Pugliese”.

Circa la questione dei centri di raccolta comunale, ecco cosa dice la delibera: “Nel Comune di Foggia non sono attualmente attivi dei centri comunali di raccolta, mentre è in fase di realizzazione entro la fine del 2022 un nuovo centro che sarà ubicato a sud – est della città, in prossimità dell’arteria principale corso del Mezzogiorno, tra Gramsci e Viale Kennedy”. Riassumendo, tre centri si dovrebbero fare con fondi Pnrr, uno è ancora in fase di realizzazione.

“Questa configurazione e strutturazione dei servizi trova fondamento sulla durata di 9 anni”, scrive la commissione che precisa come, sin dal suo insediamento nell’agosto 2021, “ha potuto constatare la criticità in cui versava il servizio di Igiene Urbana per la mancanza di atti tecnici e operativi utili a consentire un adeguato controllo della esecuzione del servizio medesimo e, pertanto, ha formulato specifica direttiva agli uffici interessati onde addivenire alla stesura di un piano industriale pienamente conforme alla più recente normativa di settore”.

Foggia produce molti di rifiuti: “Nel periodo 2017-2021 la città di Foggia ha avuto, seppur a fronte di un trend decrescente del numero di abitanti, una crescita del 14,41% della produzione totale di Rsu. La produzione pro capite della città di Foggia risulta più alta rispetto alla media regionale e alla media della stessa provincia”. Perché? Fra le motivazioni individuate quelle della raccolta con cassonetti di grosse dimensioni (2.200 litri) in cui conferiscono i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, dalle utenze non domestiche, dalle utenze presenti in zona industriale e dai “pendolari”, persone che si recano a Foggia per lavoro per poi rientrare nei Comuni limitrofi in cui, in molti casi, è attivo un sistema di raccolta porta a porta”.

Inoltre, “il conferimento nei cassonetti di rifiuti speciali da parte delle utenze domestiche (piccole aziende edili, artigiani ecc.)”. Tema, quello degli “inerti”, su cui Società Civile ha sollecitato l’attenzione della Procura, da quanto riferito nel post sociale di critica al piano- sia sulla loro provenienza sia sulla mole di tali rifiuti.

Il modello per la raccolta, prevede, anche “postazioni intelligenti” per la raccolta differenziata di organico, carta e cartoncino, secco residuo, vetro, multimateriale leggero. “Avvieranno i famosi cassonetti intelligenti, quelli che hanno già fallito in tutta Italia, poiché non indicano la qualità del rifiuto ma la mera quantità, ma giacché Amiu le cose se le studia bene, noi ci prendiamo i progetti che sappiamo già fallimentari”, tuona “Società civile” che allega articoli in cui si informa sull’esito deludente di tali postazioni.

Paola Lucino, 25 novembre 2022