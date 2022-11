Le montagne che si possono osservare dal golfo di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/11/2022 – “Dal mare (in questo caso dal golfo di Manfredonia) si possono ammirare montagne anche molto lontane. E’ facilissimo, ad esempio individuare il Vulture, ma anche vette bellissime come il Cervialto dei Monti Picentini o addirittura i rilievi dei Monti Dauni come Monte Crispignano etc. A volte si vede anche molto di più, dal Gargano ad esempio si può vedere la Croazia”. Lo riporta Maurizio Marrese (WWF Foggia).