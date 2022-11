LiquidityX Recensioni – Trading mobile senza soluzione di continuità

LiquidityX è tra le migliori piattaforme di trading mobile. Vanta un’app mobile intuitiva con strumenti e funzionalità intuitive che semplificano l’esperienza di trading complessiva. Inoltre, LiquidityX ha una solida offerta di prodotti e tariffe competitive per attirare trader al dettaglio e investitori istituzionali.

Pro

App mobile altamente intuitiva

Solide offerte di prodotti per tutti i tipi di trader

Tassi di interesse competitivi sul margine

Accesso ai mercati globali

Assistenza clienti 24 ore su 24

Contro

Il processo di registrazione è a volte lento

Servizi non disponibili in alcuni paesi

I principali vantaggi di LiquidityX

Di seguito sono riportati i principali vantaggi di LiquidityX che gli conferiscono un vantaggio rispetto alla maggior parte dei broker del settore.

App mobile altamente intuitiva

LiquidityX ha due piattaforme di trading: web-based e mobile. Tuttavia, la sua app mobile è una piattaforma di trading integrata che offre strumenti e risorse robusti e personalizzabili per principianti e trader esperti. L’app mobile del broker ti consente di controllare il tuo portafoglio, effettuare più tipi di ordini, impostare avvisi e condurre in modo efficiente altre funzioni di trading da un unico pannello di controllo.

Solide opportunità di investimento

La registrazione a LiquidityX ti consente inoltre di accedere a diverse classi di attività, prodotti a reddito fisso e mercati internazionali. Dispone di un portafoglio completo che incorpora diverse alternative di investimento sia per gli investitori a breve che a lungo termine. Ciò rende LiquidityX una piattaforma ideale per la diversificazione della ricchezza.

Tassi di interesse competitivi sul margine

Come altri broker, anche LiquidityX applica commissioni, commissioni e tassi di interesse di margine diversi sulle operazioni dei suoi clienti. Tuttavia, consentono l’azzeramento dei minimi di conto, le spese di controllo, le commissioni di bonifico domestiche e le commissioni di trasferimento del conto. LiquidityX ha anche una politica di non commissione per le negoziazioni di azioni. I loro tassi di interesse marginali sono molto al di sotto della media del settore.

Assistenza clienti affidabile

A differenza della maggior parte delle piattaforme di brokeraggio, LiquidityX enfatizza anche il servizio clienti 24 ore su 24. I trader possono interagire costantemente con gli assistenti all’assistenza clienti tramite e-mail, telefono e chat dal vivo. Possono aiutarti a navigare nelle piattaforme di trading e rispondere prontamente alle domande sui servizi di LiquidityX.

Esperienza di Trading

LiquidityX offre generalmente un’esperienza di trading senza interruzioni, con piattaforme doppie per tutti i tipi di trader. Il broker ha semplificato le funzioni e gli strumenti di trading nei due programmi per semplificare l’esperienza per tutti gli utenti. L’app mobile di LiquidityX offre diverse funzionalità predefinite e personalizzabili che ti consentono di fare molto di più da un’unica interfaccia integrata.

Puoi effettuare negoziazioni di base, impostare i valori predefiniti, analizzare il tuo portafoglio, organizzare gli ordini per la successiva esecuzione e trasmettere i dati in diretta streaming in tempo reale. La piattaforma mobile di LiquidityX supporta anche grafici, generatori di idee di trading, screener, strumenti di analisi tecnica, ricerche e notizie. Ti consente di farlo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. La versione web-based offre un’esperienza altrettanto intuitiva, con strumenti più avanzati per i trader esperti.

Offerta di prodotti

LiquidityX sottolinea anche una vasta selezione di strumenti di trading per i trader al dettaglio e gli investitori istituzionali. Consente l’accesso illimitato a diverse classi di attività e prodotti a reddito fisso senza passare attraverso più broker. La diversità delle offerte di prodotti di LiquidityX la rende una scelta eccellente per i principianti e gli investitori esperti che richiedono flessibilità.

Ecco i prodotti negoziabili su LiquidityX.

Azioni

Cripto

Forex

Obbligazioni

ETFs

Opzioni

Futures

Mercati

LiquidityX vanta anche un significativo riconoscimento internazionale, con una base di clienti in diversi mercati in tutto il mondo. Ti consente di scambiare tutti i beni e i prodotti di cui sopra su vari centri del mercato globale, inclusi gli scambi elettronici. I principianti e i trader attivi possono sfruttare la vasta rete di LiquidityX per accedere facilmente ai mercati esteri.

Commissioni e commissioni di LiquidityX

LiquidityX ha una politica gratuita per le negoziazioni di azioni, i bonifici nazionali e l’inattività del conto. Inoltre, ha eliminato i minimi dell’account e le commissioni di controllo. Altre classi di attività e transazioni attraggono commissioni e tassi di interesse di margine diversi. Tuttavia, gli spread di LiquidityXsono molto al di sotto dei tassi di interesse medi del margine del settore.

Dovresti investire con LiquidityX?

LiquidityX è un’eccellente piattaforma per investitori principianti e trader attivi che hanno bisogno di un’esperienza di trading mobile senza interruzioni. Offre solide alternative di investimento, tassi di interesse a margine competitivi e un’assistenza clienti affidabile. Nel complesso, LiquidityX è un brokeraggio online integrato per i trader al dettaglio e gli investitori istituzionali. Tuttavia, fare più ricerca per comprendere il settore e identificare le migliori strategie di investimento.

Questo è un contenuto di marketing sponsorizzato.