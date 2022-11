Manfredonia, la protesta della Gradinata Est: “Ridate il Miramare alla città”

(nota stampa) Manfredonia, 25 Novembre 2022

Ci sono situazioni al limite, che trapassano la vergogna e rientrano nell’incredibile. Situazioni che con le parole non si possono raccontare e allora si fa affidamento alle immagini.

Questi sono i ragazzi del settore giovanile del Manfredonia Calcio, costretti ad allenarsi sul campo rionale Croce. Un campetto che definire tale è impossibile. Retine arrugginite e squarciate, porte sbilenche ,muretto in cemento spccato,terreno roccioso. Questi grandi piccoli eroi , a causa dell’indisponibilità del Miramare vivono i loro allenamenti in condizioni di estremo pericolo. Tutto questo non è normale. Ridate il Miramare alla città.

Lo riporta la Gradinata Est Facebook