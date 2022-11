Monte Sant’Angelo sulla RAI nell’inchiesta “I bambini e noi”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 25/11/2022 – Nel comune di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, quasi tutti i papà dei bambini lavorano lontani, spesso in Germania, in alcuni casi da ancor prima che i loro figli nascessero.

E’ la storia che Luigi Comencini racconta nel quinto episodio della sua inchiesta “I bambini e noi”, in onda sabato 26 novembre alle 16.00 su Rai Storia. Dall’inchiesta di Comencini emerge un quadro in cui la figura del padre va scomparendo, nelle famiglie borghesi per ragioni di incomprensione e di distanza fra padri e figli e, nelle famiglie operaie, per via dei lavori dei padri che li portano ad essere stanchi o lontani.