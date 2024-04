Quanto costa sostituire la pompa dell’ABS?

ABS è l’acronimo inglese per indicare il sistema che impedisce alle ruote di un veicolo di bloccarsi durante una frenata. Si tratta di uno dei più moderni e importanti sistemi di assistenza alla guida: il suo scopo è quello di gestire in maniera più efficiente la forza della frenata, poiché, in caso di arresti bruschi o in presenza di superfici scivolose, le ruote potrebbero bloccarsi, perdendo aderenza alla superficie e limitando sensibilmente le capacità di controllo da parte del conducente. L’ABS, quindi, interviene per limitare, se non annullare del tutto, il pericolo di slittamento e, di fatto, contribuisce a prevenire un gran numero di incidenti e tamponamenti. Come ogni parte di un veicolo, comunque, anche la pompa dell’ABS è soggetta a malfunzionamenti e guasti a causa della naturale usura del tempo e delle continue sollecitazioni. Data la sua importanza per la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada, è fondamentale capire quali possono essere i sintomi di malfunzionamenti e guasti e come comportarsi in questi casi. Se valutassi la sostituzione con pezzi nuovi o usati, la scelta migliore sarebbe quella di consultare rivenditori affidabili. Anche il web offre diverse possibilità, in tal senso: nel caso specifico, li puoi trovare qui.

In questo articolo proviamo a darti qualche informazione in più sui casi in cui si rende necessario procedere alla sostituzione della pompa dell’ABS e sui costi che essa comporta.

Possibili sintomi di problemi alla pompa dell’ABS

Per capire se è necessario dover considerare la possibilità di riparare o sostituire la pompa dell’ABS, è bene conoscere i sintomi dei problemi. Nel caso dell’ABS, per esempio, a segnalare un malfunzionamento potrebbe essere l’accensione di una spia di colore ambra sul cruscotto, ma esistono diversi altri modi in cui questi possono manifestarsi. Il pedale del freno, per esempio, potrebbe bloccarsi o irrigidirsi: oltre a rappresentare un enorme pericolo per la sicurezza e l’incolumità di conducenti e altri utenti della strada, questo è un chiaro segnale di problemi alla pompa dell’ABS. In generale, la mancata risposta dell’impianto frenante, anche a una pressione del pedale apparentemente normale, indica la presenza di problemi alla pompa dell’ABS. Se, invece, pedale e impianto frenante dovessero comportarsi in maniera relativamente normale, bisogna stare attenti a notare eventuali pattinamenti delle ruote o il dilatarsi di spazio e tempo di frenata: questo avviene se il sistema antibloccaggio non funziona adeguatamente. In ultima battuta, occhio anche al tachimetro: l’ABS utilizza le rilevazioni di velocità per entrare in funzione e se il tachimetro non indica il dato corretto, l’ABS non riesce a svolgere correttamente il proprio lavoro.

I costi per riparazione e sostituzione

Riparare la pompa dell’ABS, anche conosciuta come centralina dell’ABS, non è impossibile e il costo può variare significativamente in base al genere di problema, al marchio dell’automobile e anche al modello del veicolo. Tuttavia, se l’ABS non dovesse attivarsi correttamente a causa di un maldestro tentativo di intervento per riparazione, è altamente probabile che i costruttori non accettino alcuna responsabilità. Bisogna dunque considerare che, per un sistema di sicurezza importante come la pompa dell’ABS la scelta migliore può essere, in ogni caso, la sostituzione: si tratta di parti del veicolo piuttosto costose, il cui costo può oscillare in maniera molto significativa, con cifre che partono da circa 300€ e possono spingersi anche oltre i 1000€, fino a 1200€. Scegliere la sostituzione della pompa dell’ABS con unità usate anziché nuove può aiutare ad abbattere in maniera importante, anche di qualche centinaio di euro, i costi dell’intervento che, inevitabilmente, devono comprendere anche la manodopera.

Un consiglio finale

Data la grande importanza di questo sistema di assistenza alla guida, è davvero fondamentale saper cogliere i segnali di eventuali problemi all’ABS e non temporeggiare troppo, perché i rischi potrebbero essere molto alti. Per tale ragione, il consiglio è quello di rivolgersi a tecnici ed esperti che sapranno consigliarti la scelta migliore in base al tipo di problema occorso al tuo sistema antibloccaggio. (nota stampa).