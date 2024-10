“Una grave perdita per la famiglia, per l’Arma che ha servito con fedeltà, per la città che gli aveva dato i natali, per gli amici, per quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato, per me in particolare. Eravamo entrambi giovani, nel nostro primo incontro a Roma, alla Scuola Ufficiali dove lui frequentava il biennio di applicazione ed io il corso di specializzazione per la Tutela del Patrimonio Artistico, ma la sua signorilità, la sua umanità e la sua professionalità erano sempre stati, e non solo per me, l’espressione più veritiera del suo carattere. Grazie, signor Generale, per la sua amicizia sincera e disinteressata! Mi unisco al dolore dei suoi familiari, non senza commozione, e le rendo militarmente ogni onore: la mano alla visiera!”, scrive sui social il già Comandante dei Carabinieri, ora in pensione, Gennaro Ciccaglione.