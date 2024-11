CERIGNOLA (FOGGIA) – Ciò che resta del furgone utilizzato per oltre un decennio da dirigenti, tecnici e atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi, società di karate biscegliese, è stato ritrovato nella mattinata di lunedì 25 novembre in agro di Cerignola.

Il mezzo, rubato in via San Lorenzo nella notte fra il 20 e il 21 novembre (link all’articolo) è letteralmente vandalizzato.

«Purtroppo è irriconoscibile, privato di tutto e distrutto» ha spiegato il maestro Francesco Simone, fondatore e anima del team Fiamme Cremisi, amareggiato per l’accaduto.

I ladri erano evidentemente interessati ad alcune componenti che sono state rimosse allo scopo di foraggiare il florido mercato abusivo dei pezzi di ricambio.

Un consulto con il meccanico di fiducia precederà la decisione sul da farsi ma pare evidente che il club dovrà dotarsi di un nuovo veicolo per affrontare le trasferte in occasione delle numerose gare a cui partecipa in tutta Italia e gli spostamenti necessari da e per le strutture di allenamento.

Lo riporta bisceglielive.it