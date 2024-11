È il Cerignola, classifica alla mano, la vera antagonista del Benevento:

4 punti da recuperare ai sanniti a pochi giorni dal confronto diretto al Vigorito. Dopo il successo sulla Cavese, il tecnico degli ofantini Giuseppe Raffaele ha dichiarato: “L’obiettivo lo vedremo più avanti, dobbiamo crescere in alcune cose”.

“Credo che abbiamo uno spogliatoio unito e sono molto positivo anche se non abbiamo vinto qualche partita. In un campionato del genere siamo secondi, ma ci sono 4 squadre in 5 punti. Dobbiamo avere l’autostima per andare forte, i primi ambiziosi siamo noi tutti. Io, il presidente, la dirigenza e il gruppo squadra”.

Lo riporta tuttoavellino.it