Ciro Vigilante da San Marco in Lamis si conferma tra i migliori pizzaioli di Spagna

Ciro Vigilante da San Marco in Lamis si conferma tra i migliori pizzaioli di tutta la Spagna. Prestigioso secondo posto al Forum Gastronomico di Barcellona.

Il sammarchese Ciro Vigilante si conferma tra i migliori pizzaioli di tutta la Spagna e la consacrazione arriva dalla piazza d’onore (secondo posto) conquistata meritatamente all’importante Forum Gastronomico svoltosi a Barcellona nei giorni scorsi dopo essere stato incoronato, non più tardi di qualche mese fa, come miglior pizzaiolo di tutta Badalona.

Ciro, come detto, si è aggiudicato il secondo premio partecipando all’ottava edizione del Campionato spagnolo “Pizza per Passione”, organizzato dall’Università della Pizza Italiana nel Mondo (U.P.I.M.).

A confrontarsi in questa ardua competizione oltre 40 pizzaioli professionisti provenienti da tutta la Spagna. Ciro ha sbalordito tutti, conquistando la seconda posizione, con una pizza dal sapore tutto nostrano realizzata con prodotti di elevata qualità provenienti appunto dalla nostra terra. L’obiettivo del concorso era infatti proprio quello: valorizzare i prodotti della regione natale attraverso la realizzazione del piatto più famoso al mondo, la pizza!

Ciro, così giovane ma con già tanti sacrifici alle spalle, ha stupito la giuria per la continua voglia di migliorarsi nel proprio lavoro andando costantemente alla ricerca di elementi innovativi senza mai snaturarsi, merce rara di questi tempi a detta degli stessi giurati.

Ciro, terminata la scuola, ha deciso di lasciare qualche anno fa la sua amata San Marco in Lamis per trasferirsi in Spagna, esattamente a Badalona, una delle città più antiche della Catalogna, praticamente attaccata a Barcellona.

Figlio di Antonella, che gli ha trasmesso gli antichi e ormai perduti valori di una volta come il rispetto e l’amore per il prossimo, e del famoso fornaio Michele Vigilante (detto “27”) di “Forno Addolorata” a San Marco in Lamis, ha saputo ereditare così la specialità di famiglia e valigia alla mano ha ormai conquistato la penisola iberica divenendo, non ancora trentenne, uno dei migliori pizzaioli di tutta la Spagna!

Ma non è finita qui! In anteprima, lo stesso (entusiasta) papà Michele ha anticipato a Vocedelgargano.com che presto Ciro potrebbe essere premiato anche nella sua San Marco ma, soprattutto, che nel 2025 Ciro dovrebbe prendere parte al prestigiosissimo contest internazionale della pizza di Amburgo in Germania!

Di seguito tutte le foto dell’evento. Potete seguire le vicende di Ciro su Instagram cliccando: https://www.instagram.com/pizzaciro_27/