Foggia: il 27 novembre fa tappa ‘Cantieri aperti. Costruire è arte’

Mercoledì 27 novembre, dalle 9,30 alle 12, il cantiere della G.T. Costruzioni Srl in via M. Forcella, snc 71121 a Foggia, aprirà le porte a studenti, giovani imprenditori edili e cittadinanza.

L’evento è organizzato nell’ambito di ‘Cantieri aperti. Costruire è arte’, l’iniziativa promossa da ANCE Puglia con i patrocini di Regione Puglia, Confindustria Puglia, ANCI Puglia e il Politecnico di Bari che ha l’obiettivo di condividere l’arte del costruire, facendo conoscere le tecniche e i materiali innovativi impiegati nell’edilizia, in particolare in cinque cantieri pugliesi, uno per provincia.

Il programma della tappa foggiana – organizzata da ANCE Foggia, dopo i saluti di benvenuto in cantiere a partire dalle 9,00, prevede l’introduzione alla visita del cantiere a cura del presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore e gli interventi di Ivano Chierici – Presidente ANCE Foggia, Massimo Lanotte – Presidente Formedil Cpt Foggia, Michele Gengari – Presidente Cassa Edile di Capitanata, Antonio Pasqua – Direttore dei lavori, Antonio Granatiero – Delegato scuola I.T.E.T. Notarangelo – Rosati – Giannone – Masi e Maria Aida Episcopo – Sindaco di Foggia, Cantieri Aperti, che è alla sua prima edizione, ha l’ambizione di diventare in tutte le province, appuntamento annuale. Un momento unico, in cui cittadini, studenti e appassionati potranno osservare da vicino i cantieri, conoscere tecniche professionali e scoprire quali materiali vengono impiegati. L’iniziativa sarà raccontata attraverso reportage, foto e video dei diversi interventi e dei vari momenti, dai laboratori, ai forum di confronto. L’intervento in via M. Forcella a Foggia dell’impresa esecutrice G.T. Costruzioni, è quello di un cantiere per abitazioni civili.

Durante la mattinata è prevista la visita guidata del cantiere per gli studenti della scuola I.T.E.T. Notarangelo – Rosati – Giannone – Masi. Le visite saranno a cura dei rappresentanti dell’azienda titolare del cantiere che accompagneranno i gruppi di ragazzi in totale sicurezza alla visita delle

parti più rilevanti dell’opera, spiegando scopi, tecniche, materiali utilizzati.

“Iniziative come questa – dichiara il presidente di Ance Foggia, Ivano Chierici – sono di fondamentale importanza sia per il settore edile che per il territorio. Aprire le porte di un cantiere significa oggi soprattutto accendere i riflettori su una professione e su un intero comparto che sta ancora pagando lo scotto di una narrazione non sempre consapevole, che non ha tenuto conto negli anni di quanto lo sviluppo di un intero territorio sia legato al mondo delle costruzioni. Per questo, oggi, oltre ai cittadini, vogliamo avvicinare soprattutto i giovani, con il coinvolgimento delle scuole, alla nostra professione: il settore edile, quello infrastrutturale, quello delle opere realizzate da imprenditori che sinergicamente contribuiscono alla crescita e allo sviluppo di un’area, di una città e di una economia. Non solo palazzi: dall’edilizia passa tutto, dalle strade alle infrastrutture, ai servizi, fino alle aree verdi. E’ necessario vincere allora quella resistenza dei più giovani, incuriosendoli e rendendoli parte attiva di tutto il processo.

Con Cantieri aperti a Foggia potranno vedere dal vivo come un progetto da idea può diventare casa, potranno scoprire quanto il settore è cambiato negli anni, grazie all’utilizzo di materiale di prim’ordine, attrezzature all’avanguardia e tecniche sofisticate”.

Nota stampa a cura di ANCE Foggia.