Prosegue con determinazione a Foggia l’azione interforze “Alto impatto”. Si tratta di una iniziativa che prevede servizi straordinari di controllo del territorio per prevenire fenomeni di microcriminalità e per contrastare comportamenti illegali.

In questo contesto, significativo l’operato della Polizia locale di Foggia che nella serata di sabato 23 novembre ha effettuato controlli nelle principali arterie del tessuto urbano. Dalle strade del Quartiere Ferrovia a Viale Colombo, da Piazza del Lago a Corso Garibaldi, da Corso Giannone a via della Repubblica, sono state molte le vie cittadine verificate dalle pattuglie in servizio della Polizia Locale. 152 i veicoli complessivamente controllati che hanno portato ad elevare 143 contravvenzioni per inosservanza del Codice della Strada. In particolare, nella zona di Piazza Giordano nell’isola pedonale, multate 5 persone sui monopattini.

Un risultato che per l’assessora Daniela Patano: “rientra in quell’azione di presidio e controllo finalizzata a contrastare i fenomeni di degrado urbano e illegalità diffusa. Un impegno che come Amministrazione vogliamo portare avanti con la Polizia Locale nell’ambito di una più ampia e coordinata strategia di contrasto alla criminalità con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza”

Nota stampa a cura del Comune di Foggia.