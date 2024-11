In memoria di Giusy Potenza: una targa per non dimenticare

Manfredonia. Giusy Potenza aveva solo 15 anni quando il suo corpo, senza vita, fu ritrovato all’alba del 13 novembre di vent’anni fa sulla scogliera sipontina. Il viso e la testa della giovane erano stati brutalmente colpiti con grossi massi, segni di un delitto atroce che sconvolse l’intera comunità di Manfredonia. La sera precedente, i genitori ne avevano denunciato la scomparsa: uscita per una commissione, Giusy non aveva più fatto ritorno a casa.

A distanza di due decenni, l’Amministrazione comunale di Manfredonia, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha voluto ricordare la giovane con una targa commemorativa. L’iniziativa, promossa dal Movimento “Donna, vita e libertà”, si è tenuta nel luogo dove Giusy fu vista per l’ultima volta prima della tragica scomparsa. La targa rende omaggio non solo a lei, ma anche a sua madre, Grazia Rignanese, che pochi mesi dopo l’omicidio si tolse la vita, sopraffatta dal dolore insostenibile per la perdita della figlia.

Una tragedia familiare

Dietro la morte di Giusy si cela una vicenda dolorosa e complessa che scosse profondamente la comunità. L’indagine, avviata immediatamente dopo il ritrovamento del corpo, si concentrò inizialmente su vari sospetti, ma fu una telefonata anonima a indirizzare gli inquirenti verso una pista familiare. Nella chiamata, l’interlocutore suggeriva che il responsabile del delitto fosse un cugino del padre della vittima.

Le indagini portarono così a Giovanni Potenza, cugino di secondo grado della ragazza. Ventisettenne e pescatore, Potenza fu sottoposto a un esame del DNA che risultò compatibile con le tracce genetiche ritrovate sul corpo della vittima. Messo di fronte all’evidenza, confessò l’omicidio, pur lasciando ombre su alcuni dettagli della vicenda.

Dalla confessione emerse una verità sconvolgente: tra lui e Giusy vi era una relazione clandestina. La giovane, stanca di nascondersi, avrebbe minacciato di rivelare tutto alla moglie di Potenza. Di fronte a questa prospettiva, l’uomo decise di agire con violenza brutale, colpendo la ragazza alla testa con un masso fino a ucciderla. Arrestato il 23 dicembre dello stesso anno, Giovanni Potenza fu condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione.

Il ricordo di una ferita aperta

Nonostante la condanna, alcuni aspetti di quella tragica notte restano avvolti nel mistero, alimentando il dolore per una ferita che la comunità non ha mai del tutto rimarginato. La tragedia ha lasciato un segno indelebile anche sui familiari: il suicidio di Grazia Rignanese è stato un ulteriore capitolo di una vicenda di sofferenza e disperazione.

L’inaugurazione della targa commemorativa rappresenta non solo un momento di ricordo, ma anche un monito contro la violenza di genere, sottolineando quanto sia necessario continuare a lottare per proteggere le donne da ogni forma di abuso e discriminazione.

Manfredonia, vent’anni dopo, non dimentica Giusy Potenza. Quel nome inciso su una targa serve a mantenere viva la memoria di una giovane vita spezzata troppo presto, un simbolo di una battaglia che deve proseguire con forza e determinazione. Lo riporta rainews.it