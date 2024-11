Manfredonia, emergenza rifiuti al molo di ponente

La situazione al molo portuale di ponente di Manfredonia si fa sempre più insostenibile. Cumuli di rifiuti abbandonati continuano a crescere senza un’adeguata raccolta, trasformando l’area in una vera e propria emergenza ambientale e sanitaria. Una realtà che non solo ferisce il decoro urbano, ma solleva anche serie preoccupazioni per i rischi igienico-sanitari. I consiglieri comunali di Forza Italia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, hanno lanciato un duro monito all’amministrazione cittadina, denunciando pubblicamente un immobilismo che aggrava ulteriormente una situazione già critica. “Abbiamo dichiarato la nostra disponibilità collaborativa per trovare soluzioni sostenibili – affermano i consiglieri – ma da allora nulla è cambiato. Anzi, il degrado è aumentato in maniera visibile”.

La denuncia non proviene solo dai rappresentanti politici. Anche concessionari demaniali, operatori e gestori delle aree portuali lamentano una mancanza di risposte concrete. “Non sanno più a che santo votarsi”, sottolineano i consiglieri, evidenziando un senso di frustrazione diffusa tra chi vive e lavora quotidianamente nell’area portuale. Al centro del problema sembrerebbe esserci una carente collaborazione tra il Comune e l’Autorità Portuale, incapaci di individuare una soluzione operativa per la gestione dei rifiuti. “I ritardi e le indecisioni sono ormai intollerabili – proseguono i consiglieri – e la situazione necessita di un intervento urgente e non più procrastinabile”.

Il tono dei consiglieri è netto: se l’amministrazione comunale non interverrà rapidamente, Forza Italia si dice pronta a coinvolgere le autorità competenti per sanzionare le omissioni. Una mossa estrema che mira a sbloccare un’impasse che, secondo i firmatari della denuncia, non può più essere tollerata. Manfredonia non può permettersi di ignorare il problema del molo di ponente, un luogo strategico per la città sia dal punto di vista economico che turistico. I consiglieri chiedono a gran voce non solo una pulizia straordinaria, ma anche una pianificazione sostenibile per prevenire il ripetersi di simili situazioni. L’appello è chiaro: servono azioni immediate. Il degrado non deve più essere la norma, ma un problema da risolvere con urgenza e responsabilità.