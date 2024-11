MANFREDONIA (FOGGIA) – “Qualche giorno fa alcuni consiglieri comunali e tecnici del comune di Manfredonia hanno incontrato Alessandra Amoroso tecnico responsabile dell’acquedotto pugliese.

L’occasione è stata utile per concordare l’inizio di ispezioni finalizzate ad eliminare le principali interferenze tra le reti fognarie (bianca e nera), partendo da quei punti dell’abitato dove le acque meteoriche creano commistione e maggior criticità.

Tra le altre cose si decise di intervenire presto sulla condotta di Viale Miramare con una pulizia straordinaria, per rimuovere eventuali detriti portati dalle acque meteoriche nel tronco finale della rete fognaria.

E così è stato fatto!

Stamattina infatti una ditta specializzata ha provveduto ad interventi mirati sulla fogna di Viale Miramare per prevenire ulteriori e pericolosi sversamenti di liquami nei prossimi mesi.

Ringrazio i tecnici dell’acquedotto pugliese per la disponibilità e per il supporto fornitoci, al fine di trovare una soluzione definitiva per una problematica che questa città si trascina ormai da troppo tempo”.

Lo riporta l’Assessore comunale Francesco Schiavone.