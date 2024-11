Gentilmente riceviamo e pubblichiamo

“Gentile Redazione,

sono uno studente del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Manfredonia e vi scrivo per portare alla vostra attenzione alcune problematiche che stanno seriamente compromettendo la qualità della nostra esperienza scolastica.

Termosifoni non funzionanti

Da metà novembre, con l’arrivo del freddo, i termosifoni della nostra scuola hanno smesso di funzionare. Paradossalmente, a inizio ottobre, quando le temperature erano ancora miti e non c’era reale necessità, gli impianti di riscaldamento erano regolarmente in funzione. Ora, invece, ci troviamo a frequentare le lezioni in aule fredde, inadatte a garantire un ambiente di studio dignitoso e confortevole.

Ci è stato chiesto di venire a scuola con giubbotti e abbigliamento pesante, come se fosse accettabile svolgere ore di lezione in queste condizioni. I professori collaboratori del preside, che dovrebbero rappresentare un supporto per noi studenti, si mostrano spesso restii a proporre al dirigente scolastico soluzioni temporanee come l’uscita anticipata. Purtroppo, queste nostre richieste, legittime e fondate su reali necessità, sono state spesso travisate. Alcuni collaboratori del dirigente ci hanno dipinto, agli occhi dei docenti, come studenti poco seri e interessati solo a “saltare le lezioni”. Questo atteggiamento ignora il nostro impegno e la nostra volontà di studiare in condizioni adeguate.

Mancanza di opportunità formative

Un altro problema rilevante riguarda i progetti di alternanza scuola-lavoro e le opportunità formative offerte agli studenti. Abbiamo osservato come altre scuole, anche nella nostra città, propongano esperienze innovative e stimolanti, tra cui progetti all’estero completamente gratuiti. Al contrario, nel nostro liceo, le attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) si limitano spesso a iniziative poco significative o a viaggi didattici dai costi elevati, che non tutti gli studenti possono permettersi.

Questa mancanza di opportunità penalizza noi studenti, facendoci sentire trascurati rispetto ai nostri coetanei di altre scuole. Come liceo scientifico, riteniamo che il nostro istituto debba investire maggiormente nell’innovazione e nella qualità dell’offerta formativa, garantendo esperienze accessibili, inclusive e di valore per tutti.

Conclusione

Vorrei sottolineare che, come studenti, riconosciamo l’importanza del diritto all’istruzione e siamo grati di poterlo esercitare. Tuttavia, chiediamo che questo diritto venga pienamente rispettato, sia garantendoci condizioni adeguate per studiare, sia offrendoci le stesse opportunità di crescita e sviluppo formativo disponibili in altri istituti. Siamo ragazzi seri e motivati, desiderosi di crescere e migliorare, ma meritiamo un’istruzione che sia all’altezza delle nostre potenzialità e delle nostre aspettative.

Vi scrivo con la speranza che possiate dar voce a queste problematiche e sensibilizzare chi di dovere affinché si intervenga con urgenza. Chiedo, tuttavia, che la mia identità venga mantenuta anonima, per evitare eventuali ripercussioni e per non compromettere il mio rapporto con la scuola.

Confido nella vostra attenzione e sensibilità verso queste questioni.

Cordiali saluti,

Uno studente del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Manfredonia”