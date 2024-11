Monte Sant’Angelo. Un doppio incendio ha scosso la serata di Monte Sant’Angelo, gettando allarme nella cittadina garganica. Intorno alle 19:15, le fiamme hanno avvolto due automobili in due luoghi distinti ma non troppo distanti tra loro, generando il sospetto che gli episodi possano essere collegati e di natura dolosa.

Il primo rogo si è verificato in piazza Beneficenza, nei pressi della villa comunale, dove un’Alfa Romeo, di proprietà del titolare del ristorante Belvedere, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Non molto dopo, un altro veicolo, una Peugeot, ha preso fuoco in via Manfredi, vicino a un bar. L’auto appartiene a un parente del ristoratore.

Un contesto inquietante

La vicinanza temporale e la correlazione tra i proprietari dei due veicoli rendono plausibile l’ipotesi che gli incendi siano il frutto di un’azione premeditata. La circostanza allarmante è che entrambi gli episodi si sono verificati in zone particolarmente frequentate, soprattutto di domenica sera, quando piazza Beneficenza e via Manfredi sono luoghi di aggregazione per i residenti. La presenza di passanti ha reso l’accaduto ancor più pericoloso, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando ulteriori danni alle auto circostanti, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per far luce sulla dinamica e sulle motivazioni dietro questi episodi. Lo riporta L’Immediato.