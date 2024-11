A San Severo è stato inaugurato questa mattina il larghetto Celeste Rita Palmieri, la donna uccisa il 18 ottobre scorso dal marito.

L’uomo, pur avendo il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento, la sorprese all’esterno di un supermercato e le sparò per poi uccidersi poco distante con la stessa arma. «La cittadina di San Severo è tornata a stringersi attorno alla famiglia di Celeste così come fatto durante la fiaccolata. Segno del fatto che questa famiglia non deve essere lasciata sola e la città di San Severo non intende lasciare soli figli e nipoti». Così la sindaca Lydia Colangelo questa mattina durante l’intitolazione della piazza alla donna uccisa, mamma di cinque figli e nonna.

Larghetto Celeste Palmieri è uno spazio a poche decine di metri dall’abitazione nella quale risiedeva la vittima. «Questo larghetto – continua la prima cittadina – avrà una duplice finalità: salvare il ricordo di Celeste e far sì che la sua storia rappresenti un monito per gli uomini a non superare un limite invalicabile oltre il quale non bisogna andare e alle donne affinché denuncino ogni situazione che le vede in pericolo».

