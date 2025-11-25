Black Friday 2025: vacanza di lusso con Hotel Barceló e sconti fino al 55%

Se stai cercando un resort esclusivo in riva al mare o un hotel a 5 stelle nelle capitali Europee più famose, questo è il periodo giusto per partire approfittando degli sconti fino al 55%: ecco l’ultima offerta folle di Barceló Hotel Group.

Quest’anno il settore turistico per il Black Friday 2025 ha in serbo diverse sorprese, perché sono scese in campo direttamente le catene più prestigiose per rendere le vacanze di lusso accessibili a tutti, non solo ai clienti abituali o a chi segue le newsletter ed è iscritto ai programmi fedeltà.

Il codice magico per gli sconti di Hotel Barceló è 25BF15

Ecco tutti i dettagli dell’incredibile offerta di Barceló, una catena di hotel prestigiosi sparsi in tutto il mondo, che in occasione del Black Friday sta offrendo sconti fino al 40% nelle sue strutture, più un ulteriore 15% con il codice: valido per tutti gli utenti.

Selezionando un resort con lo sconto del 40% e aggiungendo il codice 25BF15, sarà possibile avere un ribasso del 55%, praticamente la metà del prezzo pagato in altri periodi dell’anno. Se sei un turista e ami le vacanze esclusive con tutti i servizi più prestigiosi e il massimo comfort, non devi fare altro che prenotare sfruttando le offerte hotel Black Friday presenti sul sito di Barceló e aggiungere il codice.

Il vento è cambiato e il settore turistico sta eliminando le piattaforme di booking, terze parti che costituiscono un costo in più per gli utenti. Prenotando direttamente riuscirai a risparmiare, se poi aggiungi le offerte Black Friday e il codice sconto, allora otterrai un notevole risparmio per la tua prossima vacanza: non ti resta che organizzare il tuo prossimo viaggio.

Quali sono le mete proposte da Hotel Barceló per il Black Friday 2025?

Con il Black Friday 2025 puoi optare per diverse soluzioni di viaggio perché la catena Barceló ha 180 hotel di lusso sparsi per tutto il mondo.

Questo significa che puoi scegliere l’Europa e concentrarti tra Roma, Madrid o altre mete spagnole come Siviglia, Granada e Malaga in Andalusia. Se ami le spiagge e il mare, puoi optare anche per una vacanza bollente nei mesi invernali, perché oltre alle Canarie, sono disponibili anche mete Caraibiche, l’affascinante Dubai e le straordinarie Maldive: tutte comprendono gli sconti fino al 55%.

Vola in tutta Europa tra Spagna, Isole Canarie e Roma

Oltre la metà degli hotel sono sparsi per la Spagna, con l’Andalusia che detiene il primato di più di 20 Hotel Barceló. L’idea che stuzzica la fantasia dei turisti più esperti è quella di un tour completo tra Granada, Siviglia, Cordoba e Malaga, in questo modo potrai visitare non solo le città più incantevoli della Penisola Iberica, ma anche ammirare con i tuoi occhi capolavori architettonici come Piazza di Spagna, perle archeologiche come l’Alhambra e le mura Romane, oppure immergerti nel quartiere storico bianco: ogni città ha il suo tesoro da scoprire.

Per gli amanti delle isole mediterranee, ci sono ottime opportunità sia per visitare le isole Baleari che le Canarie. Tra gli hotel più esclusivi di Lanzarote c’è il Barceló Playa Blanca, situato proprio accanto a Marina Rubicón e Playa Dorada, un resort esclusivo con area Wellness, ristoranti a tema, terrazze e aree solarium, che combinano il relax con la scoperta della natura incontaminata a pochi passi dal mare. Questa soluzione è perfetta per le coppie e per chi ama il relax. Se stai cercando esperienze per soli adulti, ti consigliamo il Barceló Playa Blanca Royal Level, un luogo esclusivo per chi ama i servizi esclusivi e il comfort di una vacanza lussuosa e lussuriosa.

Per visitare Roma ti consigliamo di pernottare almeno una settimana, non basta ammirare il Colosseo, i Fori Imperiali e il Vaticano, ma bisogna immergersi nella Capitale fino al Circo Massimo, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Trastevere, San Lorenzo e ogni singolo vicolo che nasconde tesori inestimabili di infinita bellezza.

Tra gli hotel Barceló più eleganti e prestigiosi, c’è l’Occidental Aurelia, un ex monastero che risale al secolo XVII, oggi diventato una struttura alberghiera di lusso. Anche qui sono presenti gli sconti fino al 55%, che comprendono il codice 25BF15, una soluzione perfetta per risparmiare ma non rinunciare ai servizi esclusivi, che si trova a pochi chilometri da Città del Vaticano ed è collegata ottimamente non solo con Piazza San Pietro, ma anche con Trastevere, Piazza Navona e tutto il centro storico della Città Eterna.

Scegli una vacanza di lusso con tutti i servizi esclusivi per il Black Friday 2025

Oltre alle mete che abbiamo accennato, gli sconti fino al 55% di Barceló sono disponibili anche per Dubai, Maldive e Caraibi, sarebbe impossibile menzionare tutti i luoghi che coprono i 180 hotel di questo gruppo.

Per una vacanza di lusso non devi fare altro che andare sul sito di Barceló e organizzare il tuo viaggio, leggendo i termini e le condizioni scoprirai anche tantissimi vantaggi, come il check in anticipato o il check out posticipato, sconti sui trasferimenti in aeroporto, soluzioni all inclusive e bonus o crediti per i ristoranti esclusivi presenti nella struttura o in città. Già, perché oltre alle prenotazioni dirette, la catena di Hotel Barceló quest’anno mette sul piatto delle offerte anche promozioni per i ristoranti gourmet, con il motto di “vivere il lusso a 360 gradi, anche a tavola”.

Per approfittare delle offerte devi prenotare prima che finisca il Black Friday 2025, inserire il codice 25BF15, ma soprattutto, puoi scegliere la flessibilità delle date e partire anche nel 2026. Non ti resta che partire all’arrembaggio del mondo con le vacanze negli Hotel Barceló: l’unica catena che offre il doppio sconto fino al 40% più il 15% con il codice speciale. (nota stampa).