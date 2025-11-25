Cerignola, la rivoluzione di Maiuri: da quasi esonerato a protagonista con tre vittorie di fila

CERIGNOLA (FG) – Tre settimane fa, l’ombra dell’esonero sembrava pronta a calare su Giovanni Maiuri. L’Audace Cerignola attraversava uno dei momenti più critici dell’era recente, reduce da una serie di risultati negativi che avevano incrinato la fiducia della piazza e messo in discussione la guida tecnica. Ma la società, in controtendenza rispetto alla frenesia del calcio contemporaneo, ha scelto la via meno istintiva: continuare a credere nel proprio allenatore.

Una scelta che oggi appare lungimirante. Maiuri non solo è rimasto al timone, ma ha completamente ribaltato lo scenario, restituendo identità, spirito e fiducia a un gruppo che sembrava smarrito. Il lavoro sulla testa e sulle gambe della squadra ha prodotto effetti immediati, innescando una sorprendente inversione di rotta.

La cura Maiuri: tre vittorie e una ritrovata solidità difensiva

I numeri raccontano meglio di ogni analisi il momento dell’Audace: tre vittorie consecutive, appena un gol incassato e una mentalità tornata feroce. Il percorso è iniziato con il colpo esterno di Sorrento (1-2), è proseguito con l’impresa in casa del Giugliano di Capuano (0-1) ed è culminato nel successo casalingo contro il Crotone (2-0), che ha messo fine a un digiuno di vittorie al Monterisi lungo due mesi.

Più che semplici punti, questi risultati hanno ridato entusiasmo a tutto l’ambiente: oggi il Cerignola non guarda più alle spalle, ma torna a scrutare la zona playoff con ambizione.

“Carattere e maturità: questa non è un’arrivo, ma una lezione”

Nel post-partita del Monterisi, Maiuri ha interpretato la vittoria come un momento di crescita, non come un traguardo: “Questa vittoria può far capire al Cerignola ciò che aveva sbagliato prima. Ora attenzione ai dettagli, non si regala nulla a nessuno.” L’allenatore ha poi sottolineato la forza del gruppo, evidenziando la mentalità che la squadra ha ritrovato: “Abbiamo dimostrato carattere e determinazione. Ho sempre avuto grande stima dei miei giocatori, anche nei momenti difficili. Dopo la quinta sconfitta consecutiva, nei loro occhi ho visto la voglia di reagire.”

Una filosofia, la sua, che non contempla gerarchie consolidate: “Tutti sono utili: Gambale, Cuppone, Dabizzas, D’Orazio, Mausso… Non esistono titolari. Esiste solo chi dà il massimo per il risultato.”

Verso la sosta: un trittico che può cambiare il campionato

Con la crisi alle spalle, ora arriva la parte più delicata: confermarsi.

Il calendario propone tre sfide decisive prima della sosta natalizia:

Latina – Cerignola : trasferta complicata, da affrontare con la solidità ritrovata.

: trasferta complicata, da affrontare con la solidità ritrovata. Cerignola – Casertana : il ritorno al Monterisi per dare continuità alle vittorie interne.

: il ritorno al Monterisi per dare continuità alle vittorie interne. Team Altamura – Cerignola: derby insidioso e mai banale.

L’obiettivo è chiaro: arrivare all’ultimo appuntamento dell’anno, la gara casalinga contro il Benevento di Floro Flores, con una classifica rassicurante e un entusiasmo rinvigorito.

Il Cerignola è uscito dalla tempesta. Ora sa di avere la forza per puntare più in alto.

