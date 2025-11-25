Edizione n° 5896

Home // Manfredonia // Ciclocrono CSI 2025, a San Salvatore l’epilogo della stagione

STAGIONE Ciclocrono CSI 2025, a San Salvatore l’epilogo della stagione

Saranno consegnate le maglie celebrative e le medaglie d’oro ai vincitori di categoria, oltre alle medaglie d’argento e di bronzo ai successivi classificati

Ciclocrono CSI 2025, a San Salvatore l’epilogo della stagione

San Salvatore - ph Koomot

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Si chiuderà domenica 30 novembre a San Salvatore, frazione Montagna di Manfredonia (FG), la 5ª edizione della Ciclocrono CSI 2025, con la cerimonia ufficiale di premiazione dei nuovi campioni interregionali. Saranno consegnate le maglie celebrative e le medaglie d’oro ai vincitori di categoria, oltre alle medaglie d’argento e di bronzo ai successivi classificati.

L’edizione 2025 ha visto sette prove complessive disputate tra Campania, Puglia e Basilicata, con la partecipazione di circa 200 corridori. Le tappe si sono svolte in queste località:
22 giugno San Giovanni Rotondo (FG), valida anche per il Campionato Cronoscalata Puglia CSI (Team P. Pio);
13 luglio Ruoti (PZ), valida anche per il Campionato Nazionale Scalatore CSI 2025 (Team Velocity);
3 agosto Ariano Irpino (AV, Polisportiva Brasciwood);
9 agosto Montaguto (AV, Team Speedarrow);
23 agosto Panni (FG, Team Speedarrow);
6 settembre Sant’Angelo dei Lombardi (AV, Team O’Metetore);
23 novembre San Salvatore Telesino (CE, Team Rokkabike).

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria: maglia e medaglia d’oro al vincitore, medaglia d’argento e prodotti locali al secondo, medaglia di bronzo al terzo.

Ecco i ciclisti che riceveranno la maglia di super scalatore 2025:

Cat. Junior – Francesco Macchione (Polisportiva Brasciwood)
Cat. M2 – Cesare Romano (Vultour Bike)
Cat. M3 – Vincenzo Damiano (Canosium Bike)
Cat. M4 – Giuseppe Catucci (Ciclisti del Pollino)
Cat. M5 – Michele Aristide (Team Velocity)
Cat. M6 – Giovanni Vivere (O’Metetore)
Cat. M7 – Fabrizio Catapano (Team New Daunia Cycling)
Cat. M8 – Michele Puacquadio (G.S. Cicogna Cerignola)
Cat. M9 – Cosimo Orlando (Team Padre Pio)

La cerimonia conclusiva si terrà al termine del convivio presso “Locanda Nonna Rosa”, in località San Salvatore, con inizio alle ore 13.00.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto." Indro Montanelli

