Confindustria Foggia rilancia il dossier infrastrutture. Ferrante: «Ricognizione sui cantieri stradali e necessità di accelerare»

FOGGIA – Il dossier infrastrutturale della Capitanata torna al centro dell’attenzione. Nella sala Fantini di Confindustria Foggia, il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, ha incontrato una nutrita delegazione di imprenditori locali, manifestando disponibilità ad avviare un confronto stabile sullo stato delle opere in corso e sui ritardi infrastrutturali che frenano lo sviluppo della provincia.

Ferrante, in visita a Foggia anche nella sua veste politica a sostegno dei candidati di Forza Italia alle Regionali, ha illustrato un quadro dettagliato degli investimenti programmati, rivendicando la necessità di un dialogo diretto con il territorio. «L’elenco degli interventi è lungo, tra opere da avviare e cantieri già aperti. Un confronto continuo – ha dichiarato – aiuterebbe a rimuovere gli ostacoli burocratici che rallentano le procedure».

Stato dei cantieri: fondi disponibili e vari nodi ancora aperti

Al centro del colloquio, la ricognizione sullo stato dei principali cantieri stradali della Capitanata. Sul tratto Manfredonia–Aeroporto di Amendola della statale 89, Ferrante ha confermato «la copertura totale delle risorse». Più complessa la situazione sul Gargano, dove il Ministero ritiene necessario aprire un tavolo dedicato per superare i vincoli relativi alle opere di attraversamento in aree boscate, fissati dalla legge istitutiva del Parco.

Capitolo statale 16: «Le opere lungo l’asse Foggia–San Severo – ha precisato Ferrante – sono integralmente finanziate. Sull’ampliamento della tangenziale di Foggia sono in corso indagini archeologiche sul primo lotto, mentre gli altri due risultano già finanziati». Sempre sulla SS16, Anas ha stanziato 24 milioni per nuova illuminazione e interventi di mitigazione acustica.

Le richieste degli imprenditori: porto, logistica, aree industriali e digitalizzazione

Durante l’incontro, gli imprenditori foggiani hanno presentato una serie di richieste mirate a migliorare competitività e servizi. Vincenzo Prencipe ha posto l’accento sulla necessità di potenziare le aree retroportuali di Manfredonia, strategiche per un porto diventato il primo in Italia per importazione e distribuzione di componenti eolici. «Attività – ha ricordato – di chiaro interesse pubblico, legate alla transizione energetica e alla green economy».

Gianni Rotice ha sollecitato interventi per rafforzare la logistica integrata, con particolare attenzione alla piattaforma intermodale in costruzione a borgo Incoronata. La digitalizzazione delle infrastrutture è stata invece al centro della proposta di Luca Azzariti, mentre Michele Pasqua ha denunciato lo stato di abbandono di diverse aree industriali del territorio.

Antonella Pasqualicchio, per la sezione Energia, ha richiamato i problemi legati alle lacune nelle reti elettriche e alla loro insufficiente capacità, indicando la necessità di interventi strutturali. Il presidente Ance Foggia, Ivano Chierici, ha puntato i riflettori sul rallentamento dei cantieri stradali e sulle opere del PNRR ancora incompiute.

Zanasi: «Stop ai ritardi. Migliorare collegamenti e rilanciare l’aeroporto»

In apertura dei lavori è intervenuto anche il past president di Confindustria Foggia, Eliseo Zanasi, che ha offerto un quadro lucido delle criticità territoriali. «La provincia soffre ancora enormi difficoltà nei collegamenti con le aree interne dei Monti Dauni e del Gargano. Servono investimenti rapidi, soprattutto sulle strade, dove si continua a morire». Zanasi ha inoltre invocato uno sviluppo organico dell’aeroporto “Gino Lisa”, auspicando l’arrivo di nuovi flussi di passeggeri da altri territori che gravitano naturalmente sulla Capitanata.

