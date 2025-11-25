Come previsto, Antonio De Caro è il nuovo Presidente della Regione Puglia, con un divario nettissimo rispetto al candidato Lo Buono. Il PD elegge il “mister preferenze” Raffaele Piemontese, che supera le 30.000 preferenze e trascina con sé in Consiglio regionale Rossella Falcone. Nessuna possibilità, invece, per Paolo Campo: nonostante l’ampio sostegno a Manfredonia – circa 3.000 voti – il risultato non è stato sufficiente.

Il dato evidente è che il centrosinistra a Manfredonia non si è mostrato compatto nel promuovere un rappresentante locale, e che la coalizione che sostiene l’attuale amministrazione comunale non è apparsa affatto unita. Al contrario: si è consumata una spaccatura dovuta a una lotta di potere tra i principali esponenti di rilievo, tutti schierati con De Caro ma appartenenti a gruppi politici differenti, tra cui Piemontese, Starace e Cusmai. Quest’ultimo, nonostante i quasi 10.000 voti, non è stato rieletto.

Sorge spontanea una domanda: perché l’attuale amministrazione non si è compattata per portare a Bari Paolo Campo, l’unico candidato realmente in grado di essere eletto? Perché il sindaco non si è esposto pubblicamente? E perché i gruppi della maggioranza si sono mostrati così disgregati al loro interno?

Buon risultato, comunque, per Gianluca Totaro e Libero Palumbo, che raggiungono complessivamente 1.000 voti nella sola Manfredonia.

Centrodestra

Nel centrodestra, Ugo Galli si conferma il più votato con oltre 2.000 preferenze a Manfredonia, consolidando Forza Italia come la prima forza politica dell’area nel nostro territorio.

Resta però un interrogativo: dove sono finiti i voti che l’onorevole Gatta otteneva tradizionalmente nei paesi limitrofi? Non ha sostenuto adeguatamente Galli o sta semplicemente perdendo consensi dopo la caduta dell’amministrazione Rotice?

Risultato sorprendente quello di Fratelli d’Italia, che ottiene circa 1.800 voti grazie alla candidata Rinaldi, passata da poco da Forza Italia. Ha certamente beneficiato del voto di genere in accoppiata con Nicola Gatta e De Leonardis, oltre che della crescita nazionale del partito.

Si afferma nuovamente anche Napoleone Cera, che ha scelto una strada più agevole candidandosi con la Lega, partito in cui è approdato di recente. A Manfredonia la candidata leghista, l’avvocato Giusy Moscatelli – moglie del dottor Nicola Muscatiello – raccoglie poche preferenze in città ma molti voti nel resto della provincia, arrivando quasi a quota 1.000. Ha certamente avuto modo di farsi conoscere e apprezzare, ma ha pagato l’appartenenza a un partito in calo di consensi.

Infine, va citata la candidatura di Trotta e Nenna per Noi Moderati, che raggiungono insieme circa 300 voti. È evidente che l’ex sindaco Rotice, che ha fortemente sostenuto queste candidature – forse anche per misurare il proprio peso politico – ha ormai perso gran parte del consenso.

Analisi generale

Anche il centrodestra dovrà fare delle valutazioni in vista delle prossime elezioni comunali.

Indipendentemente dagli schieramenti, il dato più preoccupante è l’altissimo astensionismo: i cittadini non si riconoscono più in alcun candidato. Sono delusi, confusi, disillusi; non credono più alle promesse e hanno perso fiducia nella politica, percepita come “tutta uguale”. Anche tra i giovani domina una forte assenza di ideali e di educazione politica.

Con sette candidati in campo, Manfredonia non elegge nessuno: la città rimane senza rappresentanza nel Consiglio regionale.

Serve una profonda riflessione politica e sociale.

Manfredonia ha bisogno soprattutto di unità e coesione. Basta personalismi, lotte di potere, divisioni sterili. Serve un numero ridotto di candidati, competenti e preparati. La politica significa mettere al centro l’interesse dei cittadini, offrendo le proprie competenze e professionalità. È urgente un rinnovamento della classe dirigente, che deve essere capace, concreta e non limitata a slogan pubblicitari utili solo ad alimentare la propria immagine.

In questa tornata elettorale abbiamo assistito a candidati “usati” come semplici portatori di voti per favorire altri, con obiettivi prettamente personali. Così, però, a rimetterci è la città, che infatti ha risposto con un astensionismo massiccio.

Prendiamo esempio dalle città vicine: Vieste, una su tutte. Una realtà turistica vivace, la “perla del Gargano”, che è riuscita a eleggere due consigliere regionali in maggioranza, entrambe donne.

Cosa manca alla nostra Manfredonia per diventare un’isola felice? Come si suol dire, sbagliando si impara. L’auspicio è che da questo errore politico possa nascere una vera rinascita, non solo amministrativa ma anche sociale.