Elezioni regionali Campania: il centrosinistra domina, centrodestra a 17 seggi

CAMPANIA Elezioni regionali Campania: il centrosinistra domina, centrodestra a 17 seggi

Il nuovo Consiglio regionale della Campania prende forma dopo la vittoria di Roberto Fico, candidato del “campo largo”

Elezioni regionali Campania: il centrosinistra domina, centrodestra a 17 seggi

Roberto Fico - Fonte Immagine: Facebook, Roberto Fico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Politica // Politica Nazionale

Il nuovo Consiglio regionale della Campania prende forma dopo la vittoria di Roberto Fico, candidato del “campo largo”. In base alla legge elettorale, entra in Assemblea anche lo sfidante Edmondo Cirielli, secondo classificato nella corsa alla presidenza.

Primato di voti per il Pd
Il più votato in assoluto è Giorgio Zinno, ex sindaco di San Giorgio a Cremano, con 39.457 preferenze, seguito da Salvatore Madonna con 38.890 voti. Il Partito Democratico conquista 10 seggi, con eletti tra Napoli e gli altri territori: Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Bruna Fiola, Francesca Amirante, Corrado Matera, Franco Picarone, Marco Villano, Maurizio Petracca.

Casa Riformista e Movimento 5 Stelle
Gran risultato per Ciro Buonajuto (19.230 voti) e la lista Casa Riformista, che ottiene 3 seggi, con eletti anche Pietro Smarrazzo e Vincenzo Alaia.
Il Movimento 5 Stelle porta a casa 5 seggi, guidati da Luca Trapanese con 12.773 preferenze, seguito da Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati e Raffaele Aveta.

Liste collegate a De Luca e altre forze
La lista vicina a Vincenzo De Luca conquista 4 seggi, con eletti Giovanni Porcelli, Lucia Fortini, Luca Cascone e Gennaro Oliviero.
Avanti Campania – Psi ottiene 3 seggi, guidati da Giovanni Mensorio, mentre Alleanza Verdi Sinistra conquista 2 seggi con Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi. La lista Fico elegge 3 consiglieri: Nino Simeone, Davide D’Errico e Giovanni Maria Cuofano.

Noi di Centro e centrodestra
Nel Sannio, Pellegrino Mastella ottiene un vero plebiscito con 13.841 voti, insieme a Giuseppe Barra.
Il centrodestra complessivamente ottiene 17 seggi. Nel partito Fratelli d’Italia, la più votata è Ira Fele (14.788 voti), seguita da Gennaro Sangiuliano (9.902). Altri eletti: Raffaele Maria Pisacane, Peppe Fabricatore e Vincenzo Santangelo.
Forza Italia conquista 6 seggi, guidata da Giovanni Zannini con 31.932 voti, insieme a Massimo Pelliccia, Susy Panico, Roberto Celano, Fernando Errico e Ettore Zecchino.
Per Lega–Cirielli Presidente entrano Michela Rostan, Massimo Grimaldi e Mimmo Minella, mentre con la lista Cirielli accedono Francesco Iovino e Sebastiano Odierna.

Candidati esclusi
Rimangono fuori nonostante le preferenze elevate Giuliano Granato (Campania Popolare) e Maria Rosaria Boccia (lista a sostegno di Stefano Bandecchi).

Il quadro finale consegna al centrosinistra 32 seggi e al centrodestra 17 seggi, sancendo una netta prevalenza del campo largo in Campania.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

LASCIA UN COMMENTO