25 Novembre 2025

25 Novembre 2025

Emiliano: "Si chiude un ciclo di dieci anni, ho dato tutto me stesso alla Puglia"

"IL SALUTO DI MICHELE" Emiliano: “Si chiude un ciclo di dieci anni, ho dato tutto me stesso alla Puglia”

Dichiarazioni a margine della 38ª Assemblea Nazionale delle Province

Ex Ilva. Emiliano: "Sindacato ci chiede di non mollare sulla decarbonizzazione"

EMILIANO, presidente uscente Regione Puglia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Bari // Manfredonia //

Roma – All’indomani delle elezioni regionali che hanno sancito l’arrivo di un nuovo Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano saluta ufficialmente la fine del suo decennio di governo intervenendo oggi alla 38ª Assemblea Nazionale delle Province Italiane. Un discorso intenso, carico di bilanci e di emozione, quello del Presidente uscente, che ha voluto ribadire la propria gratitudine verso i pugliesi e il valore del percorso istituzionale compiuto.

Emiliano ha definito questi dieci anni come “un ciclo che si chiude dopo aver dato tutto ciò che avevo”. Ha ricordato come la sua amministrazione abbia cercato di realizzare il programma di governo “senza mai discostarsi dalla strada che i pugliesi ci avevano indicato all’inizio del mandato”.
Un lavoro che, ha ammesso, avrebbe potuto essere “ancora più incisivo”, ma sempre contraddistinto da dedizione, spirito di servizio e senso del dovere.

Nel suo intervento, l’ex governatore si è soffermato sulla volontà di lasciare “tracce concrete di miglioramento nella vita quotidiana dei pugliesi” e soprattutto “un seme di speranza per un Sud capace di evolversi, di sprigionare la sua energia migliore, la sua creatività, la sua autenticità”.

Emiliano e Decaro si riabbracciano: finito il gelo tra i due leader
Emiliano e Decaro – Fonte Immagine: rainews.it

Al centro del suo bilancio, Emiliano ha rivendicato la scelta di una politica che “non esclude ma accoglie, che supera egoismi e conflitti e che prova a rendere la comunità più coesa e solidale”. Una visione che – ha sottolineato – si è nutrita del rapporto quotidiano con cittadini e amministratori locali, protagonisti dell’evoluzione della regione in questi anni.

Il passaggio più emotivo è stato quello dedicato ai ringraziamenti: “Sono profondamente grato e riconoscente. Porterò questi anni, questo tratto di strada vissuto insieme, per sempre nel mio cuore”.

In chiusura, Emiliano ha voluto ribadire il proprio attaccamento alle istituzioni: “Viva le Province italiane, viva la Puglia, viva la Repubblica Italiana”.

Un saluto che segna ufficialmente la fine del suo percorso alla guida della Regione, con uno sguardo che resta rivolto alla comunità pugliese e al ruolo degli enti territoriali, protagonisti della giornata di lavori dell’Assemblea nazionale.

2 commenti su "Emiliano: “Si chiude un ciclo di dieci anni, ho dato tutto me stesso alla Puglia”"

  1. Si nel barese hai dato tutto, mentre nel foggiano hai tolto tutto, vedi Manfredonia e facciamoci una risata.
    Adesso vedremo se il signor Decaro ha una coscienza.
    Buona vita a tutti.

