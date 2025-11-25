Foggia, al Teatro del Fuoco arriva la commedia “Occhio per occhio, dentiera per dentiera”

FOGGIA – Giovedì 27 novembre, alle ore 18.00, il Teatro del Fuoco di Foggia ospiterà la commedia “Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta”, un evento promosso dallo SPI CGIL di Foggia nell’ambito delle iniziative dedicate alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Foggia, vedrà la partecipazione del Prefetto, della Sindaca e delle Forze dell’Ordine, chiamati a offrire un contributo istituzionale su un fenomeno in crescita e sempre più insidioso. Lo SPI CGIL, da anni impegnato nella tutela della popolazione anziana, arriva a questo appuntamento dopo una serie di assemblee territoriali svolte in numerosi comuni della provincia, incontri che hanno confermato l’urgenza di rafforzare l’informazione e la prevenzione.

La scelta del teatro come strumento comunicativo punta a sensibilizzare il pubblico attraverso un linguaggio immediato e coinvolgente. Lo spettacolo racconta le vicende di Uliana e Urbano, due ottantenni legati da un’amicizia di una vita che, stanchi di subire raggiri, elaborano un “piano perfetto” per ribaltare le sorti e prendersi gioco dei giovani truffatori. Una storia ironica e tenera, che affronta con leggerezza temi profondi come solitudine, vulnerabilità e fragilità dell’età avanzata, integrando anche contenuti informativi elaborati con il supporto dei Carabinieri di Torino.

“Le truffe ai danni degli anziani stanno diventando sempre più numerose e sofisticate” – ha dichiarato il Segretario generale dello SPI CGIL di Foggia, Carlo D’Andrea. “Informare e prevenire oggi è una necessità imprescindibile: non si tratta solo di proteggere le persone più fragili, ma di rafforzare l’intera comunità. Con questa iniziativa vogliamo parlare a tutti con un linguaggio semplice e diretto, perché la sicurezza nasce dalla consapevolezza”.

Durante la serata sarà distribuito gratuitamente anche un manuale realizzato dallo SPI, che illustra in modo chiaro le principali tipologie di truffa e offre consigli pratici per riconoscerle e difendersi.

Un appuntamento che unisce cultura, impegno civico e sensibilizzazione, con l’obiettivo di rendere più sicura e informata la comunità foggiana.