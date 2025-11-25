Edizione n° 5896

25 Novembre 2025

25 Novembre 2025 - ore  11:57

Foggia, al Teatro del Fuoco arriva la commedia "Occhio per occhio, dentiera per dentiera"

Foggia, al Teatro del Fuoco arriva la commedia "Occhio per occhio, dentiera per dentiera"

Lo spettacolo racconta le vicende di Uliana e Urbano, due ottantenni legati da un'amicizia di una vita

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Foggia

FOGGIA – Giovedì 27 novembre, alle ore 18.00, il Teatro del Fuoco di Foggia ospiterà la commedia “Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta”, un evento promosso dallo SPI CGIL di Foggia nell’ambito delle iniziative dedicate alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Foggia, vedrà la partecipazione del Prefetto, della Sindaca e delle Forze dell’Ordine, chiamati a offrire un contributo istituzionale su un fenomeno in crescita e sempre più insidioso. Lo SPI CGIL, da anni impegnato nella tutela della popolazione anziana, arriva a questo appuntamento dopo una serie di assemblee territoriali svolte in numerosi comuni della provincia, incontri che hanno confermato l’urgenza di rafforzare l’informazione e la prevenzione.

La scelta del teatro come strumento comunicativo punta a sensibilizzare il pubblico attraverso un linguaggio immediato e coinvolgente. Lo spettacolo racconta le vicende di Uliana e Urbano, due ottantenni legati da un’amicizia di una vita che, stanchi di subire raggiri, elaborano un “piano perfetto” per ribaltare le sorti e prendersi gioco dei giovani truffatori. Una storia ironica e tenera, che affronta con leggerezza temi profondi come solitudine, vulnerabilità e fragilità dell’età avanzata, integrando anche contenuti informativi elaborati con il supporto dei Carabinieri di Torino.

“Le truffe ai danni degli anziani stanno diventando sempre più numerose e sofisticate” – ha dichiarato il Segretario generale dello SPI CGIL di Foggia, Carlo D’Andrea. “Informare e prevenire oggi è una necessità imprescindibile: non si tratta solo di proteggere le persone più fragili, ma di rafforzare l’intera comunità. Con questa iniziativa vogliamo parlare a tutti con un linguaggio semplice e diretto, perché la sicurezza nasce dalla consapevolezza”.

Durante la serata sarà distribuito gratuitamente anche un manuale realizzato dallo SPI, che illustra in modo chiaro le principali tipologie di truffa e offre consigli pratici per riconoscerle e difendersi.

Un appuntamento che unisce cultura, impegno civico e sensibilizzazione, con l’obiettivo di rendere più sicura e informata la comunità foggiana.

