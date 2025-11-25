Foggia, Associazione Giovanni Panunzio: "Ricordiamo, denunciamo e restiamo al fianco di tutte le donne"

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, l’Associazione Giovanni Panunzio rinnova la sua vicinanza a chi ha subito violenza, a chi ha perso la vita e a chi lotta ogni giorno per salvarsi. Ricordiamo, denunciamo e restiamo al fianco di tutte le donne.

La violenza di genere non è lontana. Non riguarda “gli altri”: è una ferita che attraversa la nostra società ogni giorno, nelle case, nelle strade, nei luoghi che dovrebbero essere sicuri.

Questa battaglia ci riguarda tutti: adulti e genitori, chiamati a essere esempio quotidiano di rispetto, dignità ed eguaglianza; le giovani generazioni, che meritano un mondo in cui libertà e sicurezza siano diritti inviolabili; e i più piccoli, perché il rispetto nasce in famiglia e si coltiva in ogni gesto e parola.

Parlare di violenza di genere non significa diffondere paura, ma assumersi la responsabilità di costruire relazioni fondate su eguaglianza, dignità e gentilezza. Significa sfidare stereotipi, abitudini sbagliate e silenzi che feriscono. Ogni “no” ignorato, ogni parola che umilia, ogni gesto che ferisce è un monito a fare di più, insieme.

Una società che protegge e rispetta cresce con tutti i suoi membri. In questa ricorrenza, ricordiamo le vittime, sosteniamo chi trova il coraggio di chiedere aiuto e rinnoviamo l’impegno a educare, prevenire e cambiare.

La violenza di genere non è inevitabile. È una battaglia culturale, e famiglie, scuola e società hanno un ruolo centrale nel vincerla.