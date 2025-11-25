Foggia. TAR conferma revoca della licenza all’istituto di vigilanza: “Concreto rischio di infiltrazioni criminali”

Bari, 25 novembre 2025. Con atto di recente pubblicazione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso proposto dalla società di vigilanza privata –OMISSIS–, confermando la legittimità del decreto con cui il Prefetto di Foggia ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S.

La sentenza (n. 1351/2025), depositata il 25 novembre 2025, chiude un contenzioso particolarmente delicato sul piano dell’ordine pubblico e della prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose nel settore della sicurezza privata.

Il caso: dalla revoca alla richiesta di riesame

La vicenda prende avvio nel settembre 2023, quando il Prefetto di Foggia dispone la revoca della licenza alla società –OMISSIS–, ritenendo sussistenti i “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica” e il “concreto pericolo di infiltrazioni ambientali” previsti dall’art. 257-quater del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

La società impugna il provvedimento davanti al TAR Puglia e, in sede cautelare, il Tribunale — con ordinanza n. 471/2023 — non sospende in modo secco la revoca, ma ordina alla Prefettura un riesame, invitandola a valutare meglio: il ruolo effettivo di due dipendenti controindicati, la loro capacità reale di condizionare la gestione dell’istituto, il collegamento con ambienti della criminalità organizzata.

A seguito di tale ordinanza, la Prefettura avvia una nuova istruttoria e, con decreto del 18 marzo 2024, conferma integralmente la revoca. È questo secondo provvedimento ad essere impugnato con il nuovo ricorso (R.G. 458/2024), deciso ora nel merito dal TAR.

Le doglianze della società: provvedimento sproporzionato e istruttoria carente

Nel ricorso la società, rappresentata dai propri difensori, ha sostenuto, tra l’altro: la violazione dell’ordinanza cautelare del TAR, ritenendo che la Prefettura si sia limitata a confermare la revoca senza colmare le carenze motivazionali evidenziate dal giudice; la mancanza di attualità del rischio, insistendo sul fatto che uno dei dipendenti indicati come “controindicati” fosse stato licenziato già nell’ottobre 2023; la non sovrapponibilità delle situazioni societarie di altre imprese riconducibili ad alcuni soggetti coinvolti; l’asserita illegittimità della gestione della domanda di estensione territoriale dell’autorizzazione, sostenendo che, trascorsi 90 giorni dalla notifica del progetto (art. 257-ter Reg. T.U.L.P.S.), l’istanza avrebbe dovuto considerarsi accolta secondo la logica della SCIA.

Il TAR ha giudicato tutte le censure infondate

Il TAR: ampio potere preventivo e quadro indiziario grave. Nella motivazione, la Seconda Sezione ricostruisce in dettaglio la nuova istruttoria prefettizia, che non si è limitata a ripetere il precedente impianto motivazionale, ma ha allargato il focus: sulla struttura societaria e sulle operazioni di cessione di ramo d’azienda, sui rapporti tra la società e la cosiddetta “famiglia –OMISSIS–”, da anni al centro di procedimenti giudiziari in materia di criminalità organizzata e controllo del territorio nel settore della vigilanza privata, sulle frequentazioni e parentele di alcuni soggetti chiave dell’istituto con esponenti di clan mafiosi e pluripregiudicati.

In particolare, viene valorizzato il dato per cui la famiglia –OMISSIS–, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza e della Questura, avrebbe nel tempo fatto ricorso a prestanome affidabili per mantenere il controllo di fatto su società di vigilanza, eludendo i controlli antimafia e scaricando su altre entità i forti debiti tributari e previdenziali.

Il TAR sottolinea come, nel sistema del T.U.L.P.S., l’autorizzazione per la vigilanza privata sia strettamente collegata a requisiti di irreprensibilità non solo in capo alle guardie giurate ma anche al titolare e all’assetto complessivo dell’istituto. In questa prospettiva: non è necessaria la “prova certa” di una infiltrazione mafiosa o di reati commessi, ma è sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a far ritenere probabile il condizionamento criminale, secondo la logica della prevenzione.

Per il TAR, dunque, il Prefetto ha esercitato un potere discrezionale ampio ma non arbitrario, sorretto da motivazione congrua e non illogica. Il licenziamento del dipendente “controindicato”: misura tardiva. Uno dei punti su cui la società insisteva era il licenziamento di un dipendente ritenuto vicino ad ambienti criminali. Secondo la tesi difensiva, la sua uscita dall’organico avrebbe neutralizzato il rischio di condizionamento.

Il TAR, però, chiarisce due aspetti: il licenziamento è successivo al decreto prefettizio del 18 marzo 2024, ed è quindi irrilevante ai fini della legittimità di quel provvedimento; soprattutto, l’istruttoria ha evidenziato come l’influenza dei soggetti controindicati non si fosse affatto esaurita, anche attraverso la presenza di altre figure di fiducia, inserite nella struttura con ruoli amministrativi non sottoposti a verifiche stringenti quanto quelle delle guardie giurate.

Ne deriva che il licenziamento è ritenuto dal TAR una mossa tardiva e non sufficiente a superare l’insieme dei gravi indizi emersi.

L’estensione territoriale come SCIA: la società non era comunque in regola

Un altro fronte di contestazione riguardava l’istanza, presentata nel 2022, per estendere la licenza di vigilanza a tutta la provincia di Foggia. Il TAR richiama sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2087/2021) e la lettura conforme al diritto UE: la notifica al Prefetto, ai sensi dell’art. 257-ter, comma 5, Reg. T.U.L.P.S., ha natura di SCIA. Ciò significa che, in linea di principio, i servizi possono iniziare dalla notifica, salvo eventuale provvedimento inibitorio entro 90 giorni.

Tuttavia, questa logica si applica solo se la SCIA è completa e corredata di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la capacità dell’istituto di operare in un ambito più vasto.

Nel caso di –OMISSIS– la Prefettura ha riscontrato gravi carenze sostanziali, tra cui: numero di guardie operative inferiore al minimo richiesto per il livello dimensionale autorizzato; mancata produzione di certificazioni aggiornate su regolarità contributiva e fiscale; regolamento di servizio approvato dal Questore limitato all’ambito territoriale originario; documentazione incompleta sulla centrale operativa e sulle frequenze radio necessarie per ampliare i servizi; integrazione della polizza fideiussoria arrivata tardivamente.

Per il TAR, si tratta di mancanze che non possono essere derubricate a meri vizi formali, ma che mettono in dubbio la reale capacità tecnica e organizzativa della società di operare in condizioni di sicurezza su un territorio più esteso.

La sentenza ribadisce alcuni principi chiave in materia di vigilanza privata: il settore è “particolarmente sensibile” e strettamente intrecciato con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; la pubblica amministrazione può e deve intervenire in chiave preventiva, anche sulla base di elementi indiziari, quando vi sia rischio concreto di condizionamento da parte della criminalità organizzata; i titolari e le strutture degli istituti di vigilanza sono tenuti a mantenere nel tempo standard elevatissimi di affidabilità, trasparenza e buona condotta. Alla luce di questi principi, il TAR Puglia conclude che il decreto prefettizio è “legittimo in ogni suo aspetto” e “indenne dalle plurime censure formulate”.

Il ricorso viene quindi rigettato. La società è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, per un importo complessivo di 2.500 euro, oltre accessori di legge.